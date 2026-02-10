Sergio García, de 2 Nómadas Fusión Food, gana el VI Concurso Mejor Tartar Gourmet en Horeca
Junto al ganador han competido, entre otros, cocineros de establecimientos como Cucum Beach House, Mares Restaurante Boutique, Restaurante S'Hort-Casino Mallorca, La Paloma, Restaurante Quadrat-Hotel Sant Francesc, Sa Taberna des Port y de la Escuela de Hostelería de Baleares.
El chef Sergio García, del restaurante 2 Nómadas Fusión Food, se ha proclamado ganador del VI Concurso Mejor Tartar Gourmet con su propuesta Tártaro Nómada Mar & Tierra, después de imponerse ante otros diez participantes.
El certamen, patrocinado por Juvimar, se ha celebrado este martes en el marco de la feria gastronómica Horeca Baleares, que en esta nueva jornada ha reunido en Palma a chefs de restaurantes y escuelas de hostelería de las islas, ha detallado la organización.
El jurado ha valorado especialmente la precisión técnica, el tratamiento del producto, el equilibrio de sabores, el punto de aliño y la capacidad de las propuestas para trasladarse al servicio real de restauración.
Este concurso espera convertirse así en una cita de referencia para la cocina gourmet en Baleares, poniendo en valor la creatividad y la técnica en torno a uno de los platos más emblemáticos de la gastronomía contemporánea.
