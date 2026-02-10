Sanidad informa de nuevos retrasos en el suministro de un medicamento para las arritmias y la intervención precoz del infarto

La Agencia Española de Medicamentos y Productos Sanitarios (AEMPS) ha informado este martes que el medicamento Tenormin 0,5 mg/ml solución inyectable, 5 ampollas de 10 ml. (CN 966317) continúa en situación de problemas de suministro debido a retrasos en la fabricación, según ha comunicado Atnahs Pharma Netherlands B. V., titular de la autorización de comercialización de este medicamento.

El pasado mes de noviembre, la Agencia publicó una nota informativa sobre el problema de suministro del fármaco en la que se indicaba que se preveía que el suministro de dicho medicamento se restableciera en febrero de 2026. Sin embargo, según ha informado el titular de la autorización de comercialización, el restablecimiento se retrasa hasta mediados de abril de 2026.

Arritmias e infarto

El medicamento está indicado para el tratamiento de arritmias cardíacas y para la intervención precoz en la fase aguda del infarto agudo de miocardio. Tenormin 0,5 mg/ml solución inyectable, 5 ampollas de 10 ml, contiene como principio activo atenolol, un agente beta-bloqueante selectivo (beta-1). Es el único medicamento autorizado y comercializado en España con este principio activo, dosis y forma farmacéutica.

Dado "el alto impacto" de la falta de este medicamento en el mercado, y con el objetivo de garantizar el acceso al tratamiento de los pacientes durante la situación de desabastecimiento, la AEMPS está gestionando la importación de medicación extranjera. No obstante, hasta la fecha solo ha sido posible localizar unidades muy limitadas en otros mercados.

Como medida de mitigación, la Agencia recomienda a los profesionales sanitarios derivar a sus pacientes a las posibles alternativas terapéuticas disponibles en el mercado nacional que, en función de la situación clínica del paciente, puedan considerarse adecuadas, como otros beta-bloqueantes intravenosos u otros medicamentos antiarrítmicos intravenosos pertenecientes a otros grupos terapéuticos.