Horeca premia al chef Chicote, al Forn Fondo y al veterano periodista Guillermo Soler

La feria de restauración y hostelería Horeca Mallorca ha premiado en su segunda jornada a profesionales de distintos ámbitos con una larga trayectoria. Los chefs Alberto Chicote, que no ha podido asistir, y Rodrigo de la Calle han encabezado estos homenajes y premios, que han reconocido el trabajo de Guillermo Soler Summers, Willy, periodista de Diario de Mallorca durante casi cuatro décadas.

El escenario de Horeca ha acogido la entrega de premios y el reconocimiento al mediático Chicote, que por razones profesionales no ha podido estar en la feria, y a Rodrigo de la Calle, al frente del restaurante El invernadero, en Madrid, y exponente de la llamada alta cocina en verde. Ambos han sido reconocidos en la categoría de Cocina Emblemática.

Guillermo Soler recoge su premio. / B.RAMON

Después ha llegado el turno de los premiados locales. El premio de Periodismo y Cultura ha recaído en el veterano Guillermo Soler Summers, conocido por Willy, y ligado a este diario durante casi 40 años. El periodista de 83 años ha sido merecedor de este galardón por ser "difusor de la gastronomía desde una mirada cercana, rigurosa y profundamente humana", además de por su "criterio y sensibilidad que han visibilizado y dignificado el sector de la hostelería", ha destacado la organización de Horeca.

Al escenario han subido el forner y pastelero Pau Llull, cuarta generación al frente del conocido Forn Fondo, quien ha recogido el premio de Producto Emblemático. La familia Amengual, de Hotel Pure Salt Port Adriano, ha sido premiada con el galardón de Compromiso Hotelero. El cocinero Miquel Gelabert ha recogido el de Cocina Emblemática, por los cien años de historia del restaurante Ca’n March; Ramón Sánchez, de Bar Venecia, ha sido premiado por su Cocina Popular.

el premio de Desarrollo y Distribución se ha entregado a Isaac Sánchez Martín, de Sánchez Alimentación; el de Labor Formativa ha reconocido el trabajo de la Escola d’Hoteleria de les Illes Balears (EHIB) y ha sido su primer director, Antoni Aguiló, y la actual directora, Maria Llompart. Otro profesional histórico, Toni Ferrer, fundador de la Associació de Restauració de CAEB, ha recibido el premio de Compromiso con la Restauración. La Distinción Horeca ha sido para el cocinero Toni Pinya, por toda su trayectoria, y ha habido un recuerdo póstumo para Rafa González, barman de El Barito, en la categoría de Coctelería y Experiencia Bar.