Burger Manía, el campeonato de hamburguesas, llega a Palma: fechas, precios y participantes

El macroevento gastronómico Burger Manía, organizado por Discovery Producciones, aterriza en Nou Llevant de Palma este jueves 12 de febrero y se prolongará hasta el domingo 22 de febrero, con horario de jueves a domingo y entrada gratuita.

El evento reúne a algunos de los mejoresdel país, con propuestas llegadas desde León, Ávila, Segovia, Asturias, Madrid, Valencia y Castellón, además de representación mallorquina con Sexto Sentido, The Mafia Burger y Xtrem Burger.

Los amantes de las hamburguesas podrán disfrutar de una auténtica experiencia gourmet al aire libre, con más de 20 variedades de hamburguesas que competirán en un campeonato único donde el público es el protagonista. Los asistentes podrán degustar y votar por sus creaciones favoritas. Las hamburguesas más votadas pasarán a la gran final, que tendrá lugar en un evento especial y lleno de sorpresas.

Las hamburguesas estarán disponibles desde 12€, con opciones para todos los gustos, incluidas alternativas para personas celíacas y menú infantil, para que los más pequeños también puedan disfrutar de su propia experiencia.

Para los amantes del dulce, el evento contará con

especializados en tartas de queso, gofres caseros con una amplia variedad de toppings, entre ellos fresas naturales, para poner el broche de oro a la experiencia gastronómica.

Burger Manía no es solo un festival gastronómico, sino un plan familiar completo, con música en directo, un ambiente animado y la oportunidad de disfrutar de las mejores hamburguesas de la temporada en un espacio cómodo y seguro. Una oportunidad de vivir la auténtica experiencia de la hamburguesa.

La experiencia ya se ha celebrado con éxito en Ribadeo, Ribeira, Ferrol, A Pobra do Caramiñal, Nigrán, Boiro, A Guarda, Ponteareas, Foz, Miño, O Barco de Valdeorras, Cambados, Candás, Carral, Camponaraya, Fene, Arteixo, Ordes y Mieres.

Discovery Producciones

Discovery Producciones nace a finales de 2023 bajo la dirección de Alberto Monsalvo. En menos de un año, la compañía logra consolidarse como una de las principales productoras de espectáculos familiares. En septiembre de 2024, Juan “D” y Beatriz se suman a la productora para la explotación de sus espectáculos, dando vida a ‘¡SuperHits!’ y ‘1, 2, 3, Adivina Lo Que Es Navideño’, que recorren ciudades y pueblos del norte de España y la Comunidad de Madrid. Recientemente, Discovery Producciones ha estrenado ‘No Controles, El Musical de los 80’s y 90’s’, que arranca su gira en marzo de 2025.