Sebastian Marincovic, del restaurante Marés, gana el concurso Bocata Gourmet en Horeca por su bocadillo de ternera fileteada

Sebastian Marincovic, cocinero de Marés Restaurante Boutique, ha resultado el ganador del concurso Bocata Gourmet celebrado en la feria Horeca Mallorca, que ha comenzado este lunes, 9 de febrero, en el velódromo Illes Balears. Este chef se ha llevado el primer premio con su bocadillo de ternera fileteada.

El VII Concurso de Bocata Gourmet se ha celebrado este lunes por la tarde en el escenario de Horeca, donde, además de Marincovic, han participado Georgiana Pana (Hotel Hostal Cuba) con su Panino de codorniz escabechada y prensada con alioli de algas y chutney de albaricoque de Porreres; José Manuel Mingorance (Bellaombra) con Foccacino de tataki de bacoreta con mayo ponzu-yuzu; Fanny Blasco Martin (Som de can Blavi SL. -Bar restaurante Polígono Inca) con Marea en tierra; Miguel Ángel Mejías (Restaurante S’Hort - Casino Mallorca) con Bo-k-Dos; David Gallardo Olivera (Vermoutique) con Pepito de entraña Vermoutique; Natalia Munar (Escuela de Hostelería de las Islas Baleares) con Bocadillo “el Domingo”; Diana Liz Ferreira (Mishï Cocina) con Bocadillo de roast beef de picaña, encurtida en trampó con mayonesa de chimichurri, y Alessia Carletti (Temple Natura) con Bocata de seitán desmechado al vino tinto y romero.

El jurado debía valorar la creatividad aplicada a un formato tan popular como el bocadillo, valorando la técnica, el equilibrio de sabores y su viabilidad para la carta y el servicio, ha señalado la organización.

Los concursos culinarios continuarán este martes. En esta segunda jornada de Horeca, también tendrá lugar el acto de homenaje a los cocineros Alberto Chicote, que no podrá asistir a la feria, y Rodrigo de la Calle. Además, se reconocerá el trabajo de profesionales de distintos ámbitos que han destacado por su contribución al sector de la restauración y hostelería. Uno de ellos será Guillermo Soler Summers ‘Willy’, periodista y crítico gastronómico, ligado durante décadas a Diario de Mallorca, quien recibirá el galardón de Periodismo y Cultura. El de Producto Emblemático será para Pau Llull, de Forn Fondo; Compromiso Hotelero a la familia Amengual, de Hotel Pure Salt Port Adriano; Cocina Emblemática para Miguel Gelabert, de Ca’n March; Cocina Popular a Ramón Sánchez, de Bar Venecia;; Desarrollo y Distribución, a Isaac Sánchez Martín, de Sánchez Alimentación; Labor Formativa, a la Escola d’Hoteleria de les Illes Balears (EHIB); Compromiso con la Restauración a Toni Ferrer, de l’Associació de Restauració de CAEB; y la Distinción Horeca al cocinero Toni Pinya, de Cadena SER. También habrá un reconocimiento póstumo a Rafa González, barman de El Barito.