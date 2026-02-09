Miguel Ángel Mejías, del restaurante S'Hort Casino Mallorca, gana el IV Concurso de Pescado Popular en Horeca

Miguel Ángel Mejías, cocinero del restaurante S'Hort, del Casino Mallorca, ha resultado el ganador del IV Concurso de Pescado Popular que se ha celebrado este lunes por la mañana en la feria Horeca. Su plato Chicharrones de morena ha sido el mejor valorado por el jurado.

Uno de los cocineros participantes en el concurso de cocina con pescado popular. / B.RAMON

El resto de participantes en este primer concurso de cocina de Horeca, en este caso la cuarta edición con pescado popular, han sido Diego Manero Gutiérrez, de Cupido Boutique Hotel, con Mòllera a la mallorquina; Agnese Miraz, de Agnese Miraz Private Chef, con Tom Kha mallorquina; Jorge Arrondo Estela, de la Escola d’Hoteleria, con Besugo curado en remolacha, mango y crujiente de quisquilla; Juan Díaz, del Club Náutico el Arenal, con Arroz crujiente con morella; el chef Rafael Pérez Kattar, con Territori davall la mar; Mario Martínez, de Annabel, con Morena peligrosa, pero riquísima; José Manuel Mingorance, de Bellaombra Cuina de Mercat, con Boga Nikkei, y Sebastián Marincovic, de Mares Restaurante Boutique, con Besugo lacado en su caldo, cremoso de pescado y coco, mango picante y cítricos.

Dos cocineros, en plena elaboración de sus propuestas culinarias. / B.RAMON

Cada uno de los cocineros debía elaborar un plato a partir de uno de los pescados considerados populares: variada, pulpo blanco, jurel, pota, besugo, congrio, oriola, pulido, alacha, tordo, breca, gató, bacaladilla, boga, morena, salmonete de roca, caramel, capellán o sargo.

Los concursos gastronómicos son uno de los atractivos de esta feria. Este, que tiene por objetivo promocionar la cocina con pescado local y de precio asequible, está patrocinado por la Dirección General de Calidad Agroalimentaria y Producto Local del Govern, en colaboración con la marca Millor quín, de Opmallorcamar.

Dos integrantes del jurado catan un plato. / B.RAMON

La feria de hostelería y restauración ha abierto puertas este lunes en el velódromo Illes Balears donde están representadas más de 500 marcas en los más de 5.500 metros cuadrados de exposición, por donde se espera que pasen más de 16.000 visitantes. A la inauguración han asistido la consellera de Promoción Económica y Desarrollo Local del Consell de Mallorca, Pilar Amate; el conseller d’Empresa del Govern, Alejandro Sáenz de San Pedro; el alcalde de Palma, Jaime Martínez; Koldo Royo, asesor gastronómico y presidente fundador de la Asociación de Cocineros Afincados en Balears (Ascaib), y José Luis Córcoles, director comercial de Horeca Baleares.

Tras el concurso culinario disputado este lunes por la mañana, por la tarde se celebra el de mejor bocata gourmet. Los dos próximos días se elegirá el mejor tartar gourmet, el de mejor pincho y el de mejor pizza gourmet.