Miguel Ángel Mejías, del restaurante S'Hort Casino Mallorca, gana el IV Concurso de Pescado Popular en Horeca
Este certamen quiere fomentar el consumo de variedades locales y de precio asequible
Miguel Ángel Mejías, cocinero del restaurante S'Hort, del Casino Mallorca, ha resultado el ganador del IV Concurso de Pescado Popular que se ha celebrado este lunes por la mañana en la feria Horeca. Su plato Chicharrones de morena ha sido el mejor valorado por el jurado.
El resto de participantes en este primer concurso de cocina de Horeca, en este caso la cuarta edición con pescado popular, han sido Diego Manero Gutiérrez, de Cupido Boutique Hotel, con Mòllera a la mallorquina; Agnese Miraz, de Agnese Miraz Private Chef, con Tom Kha mallorquina; Jorge Arrondo Estela, de la Escola d’Hoteleria, con Besugo curado en remolacha, mango y crujiente de quisquilla; Juan Díaz, del Club Náutico el Arenal, con Arroz crujiente con morella; el chef Rafael Pérez Kattar, con Territori davall la mar; Mario Martínez, de Annabel, con Morena peligrosa, pero riquísima; José Manuel Mingorance, de Bellaombra Cuina de Mercat, con Boga Nikkei, y Sebastián Marincovic, de Mares Restaurante Boutique, con Besugo lacado en su caldo, cremoso de pescado y coco, mango picante y cítricos.
Cada uno de los cocineros debía elaborar un plato a partir de uno de los pescados considerados populares: variada, pulpo blanco, jurel, pota, besugo, congrio, oriola, pulido, alacha, tordo, breca, gató, bacaladilla, boga, morena, salmonete de roca, caramel, capellán o sargo.
Los concursos gastronómicos son uno de los atractivos de esta feria. Este, que tiene por objetivo promocionar la cocina con pescado local y de precio asequible, está patrocinado por la Dirección General de Calidad Agroalimentaria y Producto Local del Govern, en colaboración con la marca Millor quín, de Opmallorcamar.
La feria de hostelería y restauración ha abierto puertas este lunes en el velódromo Illes Balears donde están representadas más de 500 marcas en los más de 5.500 metros cuadrados de exposición, por donde se espera que pasen más de 16.000 visitantes. A la inauguración han asistido la consellera de Promoción Económica y Desarrollo Local del Consell de Mallorca, Pilar Amate; el conseller d’Empresa del Govern, Alejandro Sáenz de San Pedro; el alcalde de Palma, Jaime Martínez; Koldo Royo, asesor gastronómico y presidente fundador de la Asociación de Cocineros Afincados en Balears (Ascaib), y José Luis Córcoles, director comercial de Horeca Baleares.
Tras el concurso culinario disputado este lunes por la mañana, por la tarde se celebra el de mejor bocata gourmet. Los dos próximos días se elegirá el mejor tartar gourmet, el de mejor pincho y el de mejor pizza gourmet.
Suscríbete para seguir leyendo
- Esteso y Pajares llenaban los cines ahora vaciados por las películas pedagógicas
- Las discotecas de Mallorca se decantan por incorporar la oferta del tardeo
- Rediseñan el espacio aéreo del aeropuerto de Palma y reducen el ruido de aviones sobre los núcleos de población cercanos
- Condenado por acosar en Sóller a un guardia civil con insultos como ‘puta foraster’
- Un juez perdona a un empresario de Palma casi cuatro millones de deuda
- Caterina Stanton y Gustavo Alem, propietarios de UCO Bakery: 'Nuestro pan está hecho para que dure. Para que vengan una vez a la semana, se lo lleven y lo consuman durante los siete días
- Un hotel de Mallorca se cuela entre los finalistas a mejor hotel de costa de España
- Epstein voló a Palma en el ‘Lolita Express’ con cuatro jóvenes, en agosto del 2004