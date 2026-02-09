La conspiración

—No entiendo nada. Leo el periódico y no entiendo nada. El mundo está raro. No sé si he sido clara— dice, indignada, Catalina, buscando consenso en la mesa del bar.

—Clarísima —responde Marga—. Estás muy lúcida, en tu mejor momento.

—¿De qué hablan? — pregunta Antònia, mientras Xisca se sienta con una caña en la mano.

—El Trump este invadió Venezuela hace más de un mes, secuestró a Maduro, el que baila y habla con los pajaritos— explica Catalina—. Todavía lo tiene preso en Nueva York, después quiso comprar Groenlandia, se hizo el chulo en Oriente Medio y ahora quiere….

—Quedarse con nuestra sobrasada, con la papa de sa Pobla y la sal de es Trenc— interrumpe Xisca riendo.

—No des ideas, Xisca. Poco le debe faltar— dice Antònia con las manos en la cabeza.

—Venga, chicas, vayamos a lo nuestro— ordena Marga la conversación—¿Tenemos claro el plan?

—Sí— responden todas.

—Repasemos— pide Marga bajando la voz.

—Toco la puerta de la casa y me escondo detrás del árbol— comienza Catalina—. Cuando el sucesor de Ferran Adrià abre y sale…

—Antònia y yo le hacemos una zancadilla, lo reducimos, le cubrimos la boca y lo arrastramos al coche— completa Xisca frente a la caña vacía, mirando hacia todos lados.

—Exacto— aprueba Marga—. Para ese momento voy a tener el coche en marcha, escondemos al sucesor debajo del asiento y le tapamos los ojos.

—En la casa lo atamos en la silla y le quitamos la venda en la cocina frente a las cuatro ensaimadas— continúa Antònia— ¿Tenemos todo?

—Sí. Huevos, azúcar blanco, harina de fuerza, sal, levadura fresca de panadero, manteca de cerdo y azúcar glacé para decorar— detalla Catalina.

— Adrià dijo en una revista que la ensaimada es una obra de arte y que no hay nada parecido en el mundo. Su sucesor debe estar de acuerdo— analiza Antònia.

—Efectivamente— asiente Marga—. Tenemos que saber de una vez por todas quién de nosotras prepara la mejor.

— ¿Tal vez lo podemos invitar y conocer su opinión? —pregunta Catalina con ganas de recular.

—¡Nada de medias tintas!— levanta la voz Marga y golpea la mesa.

—Esto se pone interesante— dice Antònia—. ¡Venga, Pep, cuatro cañas más!

—Enseguida, Antònia —responde Pep desde la cocina.

— A ver, Catalina, todas sabemos que tu ensaimada es un poco sosa. Es evidente que el sucesor de Adrià no la elegirá— dice Marga sacando una pistola por debajo de la mesa —. No pongas palos en la rueda.

— Guarda eso, Marga— responde Catalina—. Te recuerdo que tu ensaimada siempre está quemada.

—Madre mía, parecemos de la CIA, a ver si nos contrata Trump— dice Xisca.

— O Delcy. A esta altura damos la talla para telenovela venezolana— completa Antònia.