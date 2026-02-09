Cómo celebrar San Valentín en Mallorca: siete restaurantes románticos... ¡y con menús especiales!

San Valentín, un día señalado del que cuesta escapar. Flores, perfume, corazones o joyas siguen siendo los regalos de siempre. Y una cena romántica, en casa, cocinada o encargada, por ejemplo, a un chef privado, suele poner el broche de oro a la noche. Otra opción es salir a cenar. Estas son algunas propuestas.

Cena romántica en casa

Quien se ponga el delantal puede recurrir a ingredientes considerados afrodisíacos, es decir, estimulantes. Se les atribuye la capacidad de aumentar el deseo, activar el cuerpo y agudizar los sentidos, ya sea por su aroma o por su composición —vitaminas, minerales o proteínas— y por la estimulación de determinados órganos. La palabra remite a Afrodita, diosa griega de la belleza. Y con ella se asocia también la ostra, quizá el afrodisíaco más famoso. La leyenda cuenta que Afrodita emergió del mar desde una ostra rica en proteínas, fósforo y zinc y dio a luz a Eros, dios del amor.

Entre los ingredientes “que animan” se citan especias y hierbas como jengibre, ajo, perejil, nuez moscada, guindilla, tomillo, anís, azafrán, levístico, vainilla y canela. En el apartado de verduras aparecen el tomate, los guisantes y el apio. También se mencionan piñones, almendras, pistachos, nueces, pipas de girasol o de calabaza y miel. Y, cómo no, el chocolate y el cacao: su sustancia activa, la feniletilamina, tiene un efecto similar al de la adrenalina y se relaciona con las endorfinas. Incluso el color rojo entra en juego.

Botànic

En Botànic, el restaurante del hotel Can Bordoy, en la zona de La Lonja (Palma), han preparado el menú “Ruta de la pasión”, con una buena dosis de afrodisíacos y guiños en rojo: ostras con crema de remolacha, canelón de apio con setas y vainilla, taco de ensalada con bogavante, solomillo de ternera con frutos rojos y cacao, fresas con pimienta verde y un corazón de chocolate con helado de vainilla. Ocho pases con “Lovers Cocktail” por 85 euros; el maridaje de vino y cava cuesta 45 euros más. Se sirve del 13 al 15 de febrero.

Más información: eatbotanic.com

Mar de Nudos

A pie de puerto, Mar de Nudos y Nudos Atelier proponen para el 14 de febrero una cena de cuatro platos con DJ, música en directo, cantantes y bailarines. Tras el cóctel de bienvenida “Red Light”, llegan texturas de salmón y mero marinado con setas, chips de bacon y sopa de cebolla blanca. Luego, un risotto de remolacha con crema de gorgonzola, nueces y balsámico. De principal, a elegir: filete de lubina con sopa de espárrago blanco, puré de guisantes y pimiento, o solomillo de Angus con crema de espinacas, patata fondant y demi-glace de mostaza y Pernod. Cierra el postre. Precio: 120 euros.

Más información: mardenudos.com

Es Molí d’es Comte

En Establiments, el restaurante de eventos Es Molí d’es Comte ofrece una alternativa más económica. Su cita de San Valentín, los días 13 y 14 de febrero desde las 20.30 horas, lleva una década siendo un clásico y suele llenarse. Un DJ español conocido pincha éxitos de los 90. El menú incluye lomo de salmón con cava y gambas, sorbete de piña, solomillo de cerdo ibérico con salsa Pedro Ximénez y verduras, y postre. Por 65 euros, con agua, café, cava y vino incluidos.

Más información: molidescomte.com

Calma y Caos

Cerca de las Avenidas, en Palma, Calma y Caos ha optado por una propuesta distinta: una historia de amor contada en diez pases, desde el primer encuentro hasta los momentos de ternura. La idea se traduce en platos creativos y muy vistosos, como profiteroles rellenos de mousse de manchego y crema de mango; dados de salmón marinados sobre vichyssoise de remolacha; crema de pistacho y caviar de salmón; bombones crujientes de manzana y foie gras con vinagreta de queso de la isla; terrina de cochinillo a baja temperatura con salsa de granada y piel crujiente; o crema de rosas caramelizada con malvasía y helado de violeta. Precio, con cóctel de bienvenida: 79 euros.

Más información: calmaycaos.com

Osma

En Osma, en Santa Catalina, la cena empieza con una copa de champán y continúa con ostra con pimienta de Madagascar, “caviar” de lentejas con royale de foie gras, carpaccio de vieira con carne y avellanas, sopa de alcachofa con trufa y brioche de setas, codorniz rellena con castañas y maíz, y pavlova de coco con limón. Precio: 90 euros.

Más información: osma-restaurante.es

Castillo Son Vida

Castillo Son Vida es, para quien busque un plan más exclusivo, una apuesta segura. En el Salón Real, el hotel recibe el 14 de febrero —de 19 a 22.30 horas— a un máximo de 30 comensales con música en directo. Tras el cava de bienvenida, se sirven entrantes como ventresca de atún con miso y aceitunas, steak tartar con trufa y un ceviche sobre tostada con pisco sour; después, una ostra “afrodisíaca” con coco. De principal, entrecot con alcachofa y arroz. Y de postre, frambuesas con mascarpone y vainilla, además de petits fours.

Selvatge

En Selva, Selvatge también se suma a la fecha con un menú de siete pases disponible el 14 de febrero, tanto al mediodía como por la noche. En la propuesta figuran, entre otros, erizo de mar con gamba roja, atún, carrilleras de bacalao, colmenillas en crema de foie con carne de cerdo negro, un plato de pescado, cordero y panna cotta. Precio: 75 euros; con maridaje abundante de vino y cava, 120 euros.

Noticias relacionadas

Más información: selvatge.com