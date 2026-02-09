Alcudiamar, reconocida por su contribución solidaria a la Asociación Española Contra el Cáncer

Alcudiamar ha recibido un reconocimiento especial por su destacada aportación económica a la Asociación Española Contra el Cáncer (AECC), una contribución que, canalizada a través del Rotary Club de Inca, ha hecho posible la creación y equipamiento de una nueva sala de descanso para pacientes oncológicos y sus familiares en el Hospital Comarcal de Inca.

La sala, inaugurada el pasado mes de julio, está ubicada en la Unidad de Hospitalización Médica II y forma parte del proyecto de humanización del centro sanitario.

Gracias a esta colaboración, el Hospital cuenta ahora con un espacio diseñado para ofrecer comodidad, calma y apoyo a quienes acompañan a pacientes en tratamientos o ingresos prolongados. Las autoridades sanitarias han destacado que «iniciativas como esta contribuyen a reducir el estrés y la ansiedad, mejorando la experiencia de pacientes y familiares durante su estancia».

Al acto de reconocimiento, celebrado en la sede de Alcudiamar, asistieron el presidente provincial de la AECC, D. José Reyes, y la presidenta de la Junta Local de Alcúdia, Dña. Ángela Bosch, quienes agradecieron públicamente la implicación de Alcudiamar en un proyecto que genera un impacto directo para la comunidad. Junto a ellos, participó también D. Bartomeu Bestard, presidente y CEO de Alcudiamar, en representación de la entidad.

Bartomeu Bestard quiso agradecer a la AECC este reconocimiento, y añadió que “para Alcudiamar es un honor contribuir a mejorar la calidad de vida de quienes atraviesan un proceso tan delicado como el cáncer. Este reconocimiento nos motiva a seguir impulsando iniciativas que sumen bienestar y apoyo a nuestra comunidad”.

Noticias relacionadas

Con esta distinción, Alcudiamar reafirma su compromiso con las acciones solidarias y con el fortalecimiento de proyectos que contribuyen al bienestar de la población, especialmente de las personas y familias afectadas por la enfermedad oncológica.