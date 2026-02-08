The Wine Side empieza el ciclo '12 meses, 12 bodegas'

El restaurante The Wine Side de Palma ha inaugurado el ciclo '12 meses, 12 bodegas' con el que acerca al cliente su cocina y añadas exclusivas de diferentes bodegas.

La que ha iniciado la actividad es Bodega Ribas, el 'celler' más antiguo documentado en Mallorca. La cita se celebró el jueves 5 de febrero y consistió en una cena maridada con la degustación de 16 vinos de añadas antiguas de Bodega Ribas, como Ribas de Cabrera de 2000, Desconfío de la gente que no bebe 2012, Sió Blanc de 2007, L'amo en Joan 2017, entre otros. "Se trata de vinos únicos, fuera de mercado, prácticamente imposibles de encontrar", explicó Antoni Cabanellas, propietario del restaurante, que se maridaron con la propuesta elaborada por la cocinera de la casa: Joana Maria Valls.

El evento contó con la participación de Araceli Servera Ribas, quien guió a los asistentes a través de los vinos y compartió los secretos y la filosofía de este emblemático 'celler' de Consell.

La próxima cita será el 5 de marzo y contará con la participación de la vallisoletana Bodegas Mauro, fundada en 1980 por Mariano García, en la que podrán catarse algunos de sus emblemas y añadas singulares.