Cuando llega Sa Rua, el mallorquín medio entra en crisis existencial. No es que no nos guste la fiesta, el problema es nuestra relación compleja con transformarnos en otra persona durante unas horas. Mientras medio mundo prepara plumas y lentejuelas durante meses, nosotros seguimos una filosofía terrenal basada en mínimo esfuerzo y máximo disimulo.

Alguien propone ir a Sa Rua y todos asentimos entusiasmados. Pero al elegir disfraz empieza el espectáculo. «Algo sencillo», decimos. Y acabamos rebuscando en el armario ese pelucón viejo o esa camiseta que con imaginación podría servir.

El mallorquín tiene pánico a llamar la atención. Preferimos ser reconocibles a parecer ridículos. Por eso, nuestros disfraces son sugerencias sutiles de un personaje que nunca se materializa del todo. Un sombrero aquí, unas gafas raras allá, misión cumplida.

Si alguien insiste en algo coordinado, empiezan las negociaciones. «¿Y si vamos de algo que se pueda llevar con vaqueros?». Al final, ganamos los del look casual con toque festivo, nuestra versión light del carnaval.

Lo que sí nos gusta es el ambiente. Música, buen rollito y algo de beber, ahí estaremos disfrutando. Sin pasarnos, somos gente de orden con descontrol controlado.

Así, disfrutando de nuestro pragmatismo, vamos a contarles raudos y veloces todo lo que ha pasado en la vida social de la isla.

Madrid Fusión

Mallorca ha plantado bandera en Madrid Fusión 2026 demostrando que nuestra gastronomía es mucho más que un reclamo turístico. Bajo el lema Mallorca se vive, Mallorca se saborea, la isla montó un expositor de 150 metros cuadrados en IFEMA donde el producto local fue la auténtica estrella.

El presidente Llorenç Galmés inauguró el espacio acompañado por Guillem Ginard y Pilar Amate, responsables de Turismo y Promoción Económica, respectivamente. El objetivo era mostrar que nuestra cocina va de sostenibilidad, tradición y productos que hablan por sí solos.

Lo mejor vino con la participación de seis pesos pesados de la gastronomía isleña. La Sobrassada de Mallorca, el Oli y la Oliva de Mallorca, los vinos de Binissalem, la Flor de Sal d’Es Trenc y las Cooperativas Agroalimentarias pusieron la materia prima. Empresas como Coent Butxi y el Forn Trias completaron el cartel.

Durante la feria hubo demostraciones en directo, catas de vino y talleres donde se amasaba sobrasada a la antigua usanza. Todo pensado para que profesionales del sector descubran que detrás de cada plato mallorquín hay historia, paisaje y gente que cuida lo suyo.

Mallorca apuesta por un turismo de calidad donde la gastronomía no es el acompañamiento, sino el plato principal.

Dia de la Pau

El Patio de la Misericòrdia se vistió de fiesta para celebrar el Día de la Paz, un acto organizado por el Consell de Mallorca que reunió instituciones y ciudadanía en un ambiente de concordia absoluta. El president Llorenç Galmés y la vicepresidenta Antònia Roca destacaron la importancia del respeto y el diálogo para construir una convivencia sana, convirtiendo el emblemático espacio en epicentro de buenos sentimientos.

Pero lo mejor vino con los invitados especiales. Los jugadores del Palma Futsal, flamantes campeones continentales, llegaron como ejemplos vivientes de superación y juego limpio. Su presencia transmitió a los más jóvenes que la paz también se cultiva en la cancha, con valores deportivos que van más allá de ganar o perder.

El broche musical corrió a cargo de Xanguito, quien puso ritmo y optimismo con sus letras cargadas de identidad mallorquina. Sus canciones unieron generaciones en una celebración que mezcló patrimonio, deporte y música con un objetivo común, tejer vínculos emocionales en favor de un futuro más justo.

El Consell logró convertir una fecha del calendario internacional en una fiesta cercana, nuestra y llena de esperanza.

53 botellas únicas

La bodega Can Fumat, en pleno corazón de Binissalem, ha acogido un encuentro donde viticultura y arte se dieron la mano. Se presentó una edición limitadísima del Syrah 2023, apenas 53 botellas, con etiqueta diseñada por el reconocido pintor y escultor Luis Maraver.

El evento reunió a Guillem Ginard, conseller de Turismo; Pilar Amate, consellera de Promoción Económica; Víctor Martí, alcalde de Binissalem, y Joan Llabrés, director general de Calidad Agroalimentaria. Un respaldo institucional que refleja la importancia de unir cultura y sector primario.

La etiqueta de Maraver no es simple decoración. Su obra establece un diálogo entre figura humana y fruto, evocando el vínculo inquebrantable entre tierra y mano que la trabaja. Esta síntesis visual encapsula valores de proximidad, autenticidad e identidad que comparten tanto el artista como el proyecto de Can Fumat.

La iniciativa celebra una añada excepcional mientras refuerza a Binissalem como espacio de creación vivo. Porque cuando arte contemporáneo y tradición milenaria del vino se encuentran, el resultado es pura magia embotellada.

Debate tranquilo

La Fundación NEOS reunió en el Círculo Mallorquín a un centenar de personas para el encuentro Una propuesta necesaria. Un acto pensado para reflexionar sobre los desafíos culturales, sociales y políticos que atraviesa España, lejos del ruido y la crispación habitual.

Jaime Mayor Oreja, Gari Durán y Joan Huguet condujeron un análisis del contexto político y social español, poniendo el humanismo cristiano como base para articular la vida pública. El objetivo era claro, crear un espacio de diálogo sereno y argumentado donde las ideas fluyan sin estridencias.

La sala del Círculo registró un lleno absoluto. Entre el público asistieron el presidente del Parlament, Gabriel Le Senne, y Fulgencio Coll, entre otros.

La Fundación NEOS se dedica a promover encuentros de este tipo por diferentes ciudades españolas. Su misión pasa por concienciar y movilizar a la sociedad civil defendiendo valores como la dignidad de la persona, la libertad y la responsabilidad colectiva.

Un respiro necesario para pensar en lo importante sin aspavientos ni titulares incendiarios. Solo ideas, conversación y ganas de construir algo mejor.

Diálogo con el presente

Es Baluard ha abierto dos muestras que prometen conversación entre el arte y la vida cotidiana. Vista de Fiona Rae invita a moverse entre la abstracción, el gesto y la energía del color, una experiencia que replantea cómo interpretamos el mundo. Mientras, Arquitectura menor de Ester Partegàs ofrece una revisión muy original de tres décadas de trabajo de la artista, repensando lo cotidiano desde una perspectiva estrechamente vinculada a nuestra realidad insular, sus materiales y estructuras.

La presidenta Marga Prohens destacó durante la inauguración que se trata de «dos miradas potentes y complementarias de dos mujeres referentes» que dialogan desde lugares diferentes, pero profundamente conectados con nuestro tiempo.

La exposición de Partegàs, comisariada por Bea Espejo y concebida con el CA2M de Madrid, propone un recorrido circular que relaciona obras de distintos momentos activando diálogos abiertos entre ellas.

Al acto asistieron, entre muchos otros, el conseller Jaume Bauzá, el secretario autonómico Pedro Vidal, y el director de Es Baluard, David Barro, acompañando la apertura de estas dos propuestas artísticas.

Dos muestras que invitan a mirar nuestro entorno con ojos nuevos, descubriendo conexiones donde antes solo veíamos lo habitual. Arte que conversa con nuestra realidad isleña de formas inesperadas.