Desmantelada una banda que compraba coches de alta gama para denunciar su robo y cobrar del seguro

La Policía Nacional ha destapado una trama delictiva que compraba coches de alta gama para, luego, denunciarlos como robados y cobrar el seguro, en una operación que se ha saldado con cuatro imputados por delitos de estafa y simulación de delito y dos investigados por falsedad documental.

La investigación se inició en mayo de 2025 cuando una dotación de Policía Municipal en Valladolid localizó aparcados dos vehículos que habían sido denunciados como robados en Santander en 2021, y uno de los cuales contaba con placas de matrícula que no coincidían con el número de bastidor. Ambos vehículos eran turismos de gama alta, ha explicado en nota de prensa este domingo la Policía Nacional. En la búsqueda para determinar la autoría del robo fue cuando se descubrió la trama delictiva.

La investigación estableció que tanto los propietarios de los vehículos como otras dos personas relacionadas con ellos adquirían los turismos en un concesionario de Málaga, en el que obtenían precios asequibles, y posteriormente denunciaban su robo. De este modo cobraba cuantiosas indemnizaciones a las compañías de seguros, llegando incluso a realizar peritajes con vistas a engordar las cuantías económicas.

Los cuatro hombres imputados por estafa y simulación de delito son vecinos de distintas localidades de la provincia de Valladolid, que realizaban la denuncia falsa en Santander. Luego, o bien se deshacían de los vehículos, en algunos casos llegando a incendiarlos, o los llevaban a Valladolid para falsificar las matrículas y alterar los cuenta kilómetros en un taller a fin de darles salida vendiéndolos o utilizándolos para otros delitos.

Noticias relacionadas

Precisamente, la Policía Nacional ha investigado por falsedad documental a los dos responsables del taller de Valladolid, en cuya zona de aparcamiento habían sido localizados los dos turismos robados, ya que según la investigación en esas instalaciones se podían haber instalado las placas de matrícula falsas.