Las blusas que marcan la primavera 2026

Esta temporada las mujeres que más saben de estilo apuestan por combinaciones muy claras. Los conjuntos coordinados están en su mejor momento y no se limitan al traje clásico: pantalones fluidos, faldas amplias o bermudas funcionan de maravilla con blusas delicadas y bien cortadas. Me gusta especialmente cómo queda la mezcla de blusa vaporosa con falda midi y botas, perfecta para esos días de entretiempo en los que no sabes muy bien qué ponerte, pero quieres verte arreglada. Los pantalones de pinzas con sandalias siguen siendo uno de esos recursos infalibles que nunca fallan, igual que los vaqueros rectos con bailarinas cuando se acompañan de una blusa con carácter, de las que hablan por sí solas. Y ojo con el combo bermudas más botas altas y una buena blusa con lazada en el cuello: es moderno, estiliza y tiene ese punto de matrícula de honor que tanto nos gusta.

En cuanto a las tendencias, la Primavera–Verano 2026 viene ligera, femenina y con mucho detalle bien pensado. Las blusas drapeadas me parecen un auténtico acierto porque suavizan la silueta y aportan movimiento sin complicarse la vida. Las versiones lenceras regresan con tirantes finos, encajes y transparencias medidas, en colores empolvados o negro profundo, evocando con elegancia los años noventa. Las flores, omnipresentes, aparecen tanto en estampados delicados como en aplicaciones en relieve que convierten la prenda en protagonista absoluta, una línea que han explorado firmas como Dior o Altuzarra desde enfoques muy distintos.

Blusa peplum rosa de NA-KD. | Blusa rosa de lyocell con volantes de Mango. / .

Los cuellos cobran una importancia enorme: lazos amplios, frunces, asimetrías o encajes transforman una blusa sencilla en algo especial, y eso, como asesora de imagen, me parece oro puro. También vuelven las mangas con volumen, los hombros marcados y los puños trabajados, con guiños al espíritu setentero y a los años ochenta reinterpretados en clave actual. Los volantes regresan con sutileza, colocados justo donde tienen que estar para aportar movimiento y feminidad sin caer en lo recargado.

Y si tuviera que quedarme con una sola familia de blusas esta temporada, lo tendría claro: las bohemias. Bordados, calados, crochet, estampados florales y tejidos ligeros en tonos cálidos o vibrantes componen ese aire libre y sofisticado que funciona igual de bien en la ciudad que en vacaciones. Son esas piezas que compras sabiendo que te van a resolver mil mañanas delante del armario.

Las uñas cortas dominan 2026

Las tendencias de manicura para este año son claras: las uñas se llevan cortas, prácticas y con mucho estilo. Aunque la variedad sigue siendo inmensa, esta longitud se impone por su comodidad y por la sensación de pulcritud que aporta a las manos. En cuanto a la forma, la favorita es la cuadrada suavemente redondeada, una opción elegante incluso en versiones muy cortas y mucho más favorecedora de lo que se suele pensar.

Las uñas cortas dominan 2026 / Pinerest

A la hora de elegir color, los tonos profundos ganan terreno: azules intensos, verdes botella, granates muy oscuros o marrones chocolate se convierten en aliados perfectos para el día a día porque estilizan sin resultar excesivos. Para quienes quieren un guiño especial, el nail art se mantiene minimalista, con líneas finas, micro francesas o un único acento delicado. Y entre todos los tonos, el azul noche destaca como la alternativa sofisticada al negro: elegante, moderno y válido tanto para la oficina como para una ocasión especial.

Al final, después de tantas temporadas dominadas por uñas larguísimas, esta tendencia no supone un cambio para todas: muchas llevamos años apostando por las uñas cortas y cuadradas, con una bonita manicura, porque son cómodas y, bajo mi punto de vista, siguen siendo las más elegantes, se lleven o no se lleven.