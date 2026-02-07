Álex Pardo, chef del Selvatge, lleva sus elaboraciones con producto local y combinaciones mediterráneas a Horeca Mallorca

El chef Álex Pardo, del Restaurante Selvatge, participará en la feria Horeca Mallorca con dos showcookings programados el lunes y el martes, ambos de 15:30 a 17:00 horas, en el stand de Arrózame, by Kike Martí. Las demostraciones permitirán presentar dos elaboraciones centradas en producto local, combinaciones mediterráneas y referencias del recetario balear.

Selvatge es un nuevo proyecto gastronómico ubicado en el corazón de Selva, comprometido con la sostenibilidad local y el trabajo con ingredientes frescos de productores próximos y responsables, respaldado por la empresa agrícola Agromallorca. Su propuesta se construye desde la temporalidad y la trazabilidad, con una cocina que busca poner el foco en el origen.

“Para Selvatge, estar en Horeca Mallorca es una oportunidad para dar a conocer el proyecto al canal profesional y explicar, desde la cocina, cómo trabajamos con el producto de aquí y con productores que comparten nuestra forma de entender la sostenibilidad”, señala Esperanza Pou, directora del Restaurante Selvatge. “Los showcookings de Álex Pardo en el stand de Arrózame, by Kike Martí, nos permiten trasladar esa línea de trabajo con dos bocados que hablan de territorio, de despensa local y de sabores reconocibles”, ha añadido

La participación de Selvatge en el stand de Arrózame, by Kike Martí, se enmarca en el programa de actividades de la feria orientado a profesionales de la hostelería, con espacios dedicados a la demostración, el intercambio y la colaboración entre marcas y cocineros.

Showcookings de Álex Pardo en Horeca Mallorca

El lunes, de 15:30 a 17:00 horas, el chef Álex Pardo elaborará un tomate relleno de pesto rojo de almendra y mejorana, brossat y sobrasada, una propuesta que combina frescura, hierbas aromáticas y producto tradicional mallorquín.

El martes, a la misma hora, el chef presentará una tostada de aceite con tap de cortí, tapenade de aceituna mallorquina, crujiente de queso coinga y miel, con protagonismo de ingredientes locales y contrastes de textura y sabor.

Sobre Restaurante Selvatge

