48 horas de nieve desde Mallorca: el plan perfecto de esquí, comida y fiesta

La nueva forma de viajar desde Mallorca en invierno tiene un objetivo claro: aprovechar cada minuto. El plan es sencillo: vuelo directo el viernes, cambiar la playa por la nieve, y volver el domingo con ganas de repetir.

Un destino ha ido ganando protagonismo entre los viajeros mallorquines y reúne todos estos requisitos: Andorra. La rapidez del desplazamiento, gracias a la ruta directa Palma - Seu d'Urgell, permite que el viaje empiece sin estrés. Lejos quedan los trayectos eternos para disfrutar de los deportes de montaña, buena comida y ocio. Hoy, el mapa se encoge y en pocas horas el paisaje blanco sustituye al Mediterráneo.

Viernes: de Mallorca a la nieve bajo un cielo estrellado

La primera parada no son las pistas, sino la naturaleza. Una de las experiencias que más atrae a quienes buscan un invierno diferente es el paseo nocturno con raquetas de nieve. Se trata de un camino bien señalizado, accesible incluso para quienes nunca han usado raquetas, que avanza entre montañas nevadas y silencio absoluto.

El recorrido conduce hasta el Refugi de Sorteny, situado a 1.650 metros de altura, en pleno entorno natural. Caminar de noche por la nieve, con el crujido bajo los pies y el frío limpio de la alta montaña, se convierte en una experiencia casi meditativa. Además, Andorra es destino Starlight, lo que permite disfrutar de un cielo estrellado espectacular, lejos de la contaminación lumínica.

Una de las experiencias que más atrae a quienes buscan un invierno diferente es el paseo nocturno con raquetas de nieve. / Grandvalira Resorts/C.BELLOMO

En una escapada tan ajustada de tiempo, elegir un hotel como el Hotel Naudi, situado al lado de las pistas, marca la diferencia: salir a esquiar caminando, contar con taquillas a pie de pistas y terminar el día en un restaurante acogedor, con arroces de gran calidad y vistas directas a las montañas, permite aprovechar cada minuto del fin de semana sin perder energía en desplazamientos.

Sábado: esquí en Grandvalira y gastronomía de altura

El sábado es el día grande. Grandvalira Resorts, con más de 300 kilómetros de pistas, ofrece opciones tanto para principiantes como para esquiadores experimentados. Esquí, snowboard o actividades alternativas como motos de nieve, mushing o el popular Snake Gliss, una bajada en trineos articulados desde el Pla de Espiolets hasta Soldeu.

Tras la mañana de nieve, llega el momento de comer. Restaurantes como Wine and Meat Bar by Jean Leon o paradas rápidas en pistas permiten recuperar fuerzas antes de la tarde. Su amplia carta de vinos acompaña platos pensados para compartir y alargar la sobremesa: trilogías de carnes con Wagyu, Txogitxu o Capricho, queso morbier fundido, alcachofas a la brasa con salsa romesco, setas de temporada fuera de carta, o propuestas más frescas como el tomate rosa ahumado con stracciatella y albahaca. Una cocina de producto, contundente y cuidada.

Après ski y noche en Andorra

Cuando cierran los remontes, empieza otra parte del viaje. L’Abarset se convierte en el punto de encuentro para quienes buscan música, ambiente joven y cocina moderna. Es el lugar ideal para alargar la jornada sin necesidad de desplazamientos largos.

L’Abarset se convierte en el punto de encuentro para quienes buscan música, ambiente joven y cocina moderna. / Grandvalira Resorts

Su propuesta gastronómica acompaña el ritmo del espacio: edamame a la brasa, berenjena asada a la llama con hummus, fondue de queso con brioche casero, cabracho salvaje, carnes seleccionadas y postres con personalidad, como la tableta de chocolate con aceite y sal. Todo ello en un entorno moderno, animado y pensado para quedarse “un rato más”.

Domingo: naturaleza, cultura y vuelta a Mallorca

El domingo es el momento de bajar el ritmo y descubrir otra cara del país. Una visita al Museo Bici Lab permite entender por qué la bicicleta no es una moda en Andorra, sino parte de su identidad. Con 1.700 metros cuadrados de exposición, una colección de cerca de 360 bicicletas y piezas de hasta 200 años de antigüedad, el museo recorre la historia del ciclismo desde los velocípedos de madera del siglo XIX hasta prototipos contemporáneos.

Antes de volver a Mallorca, muchos eligen cerrar la escapada en UNNIC, en la capital. Este espacio urbano resume la nueva Andorra: seis plantas, más de 9.000 metros cuadrados y una propuesta cuidada donde cada luz, color y ambiente está pensado al detalle.

UNNIC, en la capital: este espacio urbano resume la nueva Andorra. / Unnic

En su oferta gastronómica, se puede optar por menú Experience, menú ejecutivo o carta libre, con una fusión de cocina andorrana que incluye embutidos del país, arroces, pasta, pescados del día y carnes, siempre con un equipo que acompaña y asesora al comensal.

Antes de volver a Mallorca, muchos coinciden en la misma sensación: en solo 48 horas han vivido otra estación, otro ritmo y otro invierno. Este tipo de escapadas rápidas explican por qué Andorra se ha convertido en el destino de nieve preferido de los mallorquines: cercano, completo y fácil de repetir.