Para parejas y solteros: ocho ideas creativas para celebrar San Valentín en Mallorca

¿Qué hacer en San Valentín en Mallorca con la persona querida? ¿Con qué detalle se puede sorprender a la otra persona? Mallorca Zeitung recopila algunas ideas para todos los gustos:

Derretirse en un concierto a la luz de las velas

Difícilmente habrá un concierto más romántico el 14 de febrero que el Candle Light Concierto de 60 minutos organizado por Fever Up en el Pueblo Español de Palma. Desde 2022, el promotor celebra en la isla conciertos a la luz de las velas en escenarios como el Trui Teatre, el Castillo Hotel Son Vida o el propio Pueblo Español.

Con motivo de San Valentín, a las 21.00 horas, tendrá lugar una edición especial titulada “Coldplay vs. Imagine Dragons”. Rodeado de cientos de velas, el Mallorca Quartet interpretará temas como Something Just Like This, Viva la Vida o A Sky Full of Stars de Coldplay, así como Radioactive o Bad Liar de Imagine Dragons.

Actualmente solo quedan entradas para la zona C (penúltima categoría), a un precio de 34,50 euros. Más información: feverup.com.

Escuchar clásicos de amor en la finca Can Belle

Igual de romántico, aunque sin velas, será el concierto de Christa Elmer el sábado 14 de febrero a las 14.00 horas en la finca Can Belle, entre Sóller y Deià. En el programa figuran canciones de amor con alma soul.

La entrada, desde 40 euros, incluye paella casera, ensaladas vegetarianas, un postre especial de San Valentín y bebidas. A las 15.30 horas continuará la música con Love Songs y clásicos interpretados por la Happy Band. Contacto: +34 650 66 19 63. Más información: fincacanbelle-events-retreats-weddings-movicanto.com.

Teatro de improvisación con el amor como protagonista

Los tres teatros de improvisación de Palma han preparado espectáculos especiales para enamorados. En la Sala Salada, el 14 de febrero a las 20.30 horas, se representa “Hasta que el secreto nos separe”. Las parejas que acudan juntas y se besen como prueba —según indica la web ticketib.com— pagan 10 euros por persona. “Si no hay beso con lengua en la entrada, habrá que abonar la diferencia —hipócritas—”, se lee en la página. El resto del público paga 13 euros. Información: Instagram @sala.salada.

En Escena 101, el ambiente romántico comienza ya el 12 de febrero a las 20.30 horas con “Improdates – un show de amor (o no)”, interpretado por los alumnos del teatro. Las entradas anticipadas hasta el 10 de febrero cuestan 10 euros; el precio habitual es de 12 euros. Dos días después, el 14 de febrero, los profesionales de Escena 101 subirán al escenario a la misma hora. Entradas desde 10 euros en ticketib.com.

También la Sala Random se suma a San Valentín. El espectáculo “Random Dates” se representa el 13 de febrero, con Helen, Costi, Lalo y Cibrán sobre el escenario. Al día siguiente, bajo el lema “Especial amor medieval”, el público podrá reír con “Shakespeare Improvisado”. Ambas funciones comienzan a las 20.30 horas. Entradas por 12 euros en salarandom.com.

Idol busca idol en el tardeo

Brindar por el amor —y por la suerte sentimental propia— al ritmo de canciones románticas de los años 80 y 90 es posible en el Supertardeo “Somebody to Love”, que se celebra el sábado 14 de febrero en Es Gremi (Palma), de 18.00 a 2.00 horas.

A los platos estarán Alba Serrano, Fran Bass, Carlos Pericás, Turbito y Joni Theas. La entrada cuesta 15 euros e incluye un pin con un ídolo musical de los 80 o 90. Quien encuentre a otra persona con el mismo pin gana un premio. Ojo: quedan pocas entradas, disponibles en notikumi.com.

Ver una película romántica en el cine

Los cines de Mallorca proyectan varias historias de amor en torno a San Valentín. Una de ellas es la producción estadounidense “Wuthering Heights” (Cumbres Borrascosas), dirigida por Emerald Fennell, que narra la intensa y turbulenta relación entre Heathcliff y Catherine Earnshaw.

El filme se proyecta el viernes 13 de febrero en versión original en inglés con subtítulos en español en el cine de autor CineCiutat. Entradas en cineciutat.org.

También el Ocine Premium Porto Pi la incluirá en su cartelera, previsiblemente desde el viernes 13, con entradas alrededor de los 10 euros. Información actualizada en ocinepremiumportopi.es.

En el Artesiete del centro comercial FAN, Wuthering Heights se proyecta desde el viernes 13 de febrero (a las 18.00, 20.00 y 22.30 horas) y también los días posteriores, incluido el propio San Valentín. Entradas desde 8 euros en fan.artesiete.es.

Reírse de la vida amorosa… en solitario

Los solteros también tienen plan. El sábado 14 de febrero a las 22.00 horas, el Cine Rívoli acoge el monólogo del cómico Diego Arjona, titulado “Divorciarse a los 40”.

“¿Qué ha pasado? ¿Qué hago ahora? ¿Qué hacemos con los niños? ¿Me abro un perfil en Tinder a mi edad?” Estas y otras preguntas forman parte del espectáculo. La entrada cuesta 16,50 euros. Entradas en rivolicomedy.com.

Asistir a una obra de amor en el teatro

El Teatre Principal de Palma ofrece el sábado 14 y el domingo 15 de febrero, a las 18.00 horas, la pieza de danza contemporánea “NUS”, de 50 minutos de duración. La obra explora los cuerpos que se abrazan, el vínculo, la fragilidad y los límites.

Quedan muy pocas entradas, solo para la función del domingo, desde 2 euros, disponibles en teatreprincipal.koobin.com.

Comprar regalos en la Fireta dels Enamorats de Inca

La ciudad de Inca celebra de nuevo la Fireta dels Enamorats, el mercado para enamorados, el viernes 13 de febrero (de 9.00 a 20.00 horas) y el sábado (de 9.00 a 14.00 horas).

Como en años anteriores, muchos comercios se decoran con globos rojos en forma de corazón, ofrecen promociones especiales y se instalan puestos de mercado. Más información en incaciutat.com.