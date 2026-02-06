Saltar al contenido principalSaltar al pie de página

El mapa de los mejores restaurantes de Mallorca para comer un buen ‘pa amb oli’

La cuenta Cap de Fava amb Orelles lanza una nueva guía que destaca restaurantes de toda la isla que ofrecen este plato típico

Pa amb oli

Pa amb oli / DM

Duna Márquez

Palma

Cap de Fava amb Orelles lo ha vuelto a hacer. La cuenta de Instagran famosa por publicar mapas de Mallorca con las mejores ofertas gastronómicas -desde ‘variats’ a meriendas y hornos- ha regresado con otras de sus famosas guías.

En este caso, se trata de otro de los platos estrella de la gastronomía mallorquina, el ‘pa amb oli’. El nuevo mapa incluye restaurantes de toda la isla, tanto de Palma como de numerosos pueblos de la Part Forana.

“Aquí tienes los ‘pa amb olis’ mejor valorados según el público en redes e internet”, señala Cap de Fava amb Orelles en la publicación, y remarca que para elaborar el mapa “hemos tenido en cuenta que el aceite sea bueno, el pan que cruja y la combinación que emocione”.

¿Conoces otros bares y restaurantes que merecerían estar en esta lista?

Otros mapas

Además de los mapas gastronómicos, esta cuenta de Instagram también ha publicado otros mapas, como el de la masificación, las playas para turistas y los ‘influmierders’, la Mallorca de los famosos o el mapa de los nombres y de los apellidos más frecuentes en cada municipio de la isla.

