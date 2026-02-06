Catavinos Fevi espera a más de 2.000 personas en su novena edición

Vinos, destilados, mixers, refrescos y bebidas funcionales de alrededor de más de cien productores que representan un total de más de 150 marcas diferentes serán protagonistas de la 9ª edición de Catavinos Fevi 2026, la feria referente del sector Horeca en Balears que se celebrará el próximo día 16 en el Palacio de Congresos de Palma.

“Esperamos alrededor de 2.000 visitantes, el 90 por ciento de ellos profesionales, en este encuentro bianual que reunirá a bodegas y productores de bebidas premium de todo el mundo”, ha señalado hoy en la presentación de esta cita vitivinícola el gerente de Catavinos, Vilislav Vili.

Los organizadores esperan repetir el éxito de convocatoria de la pasada edición, cuando 2.150 personas se entregaron a una jornada que se ha consolidado como “una oportunidad para compartir inquietudes, analizar tendencias y descubrir un gran foro de formación e información”.

El programa de Catavinos Fevi contempla dos concursos: por un lado, el certamen Cata a Ciegas, que repartirá un total de 1.800 euros en cheques regalos, distribuidos en tres premios; y por otra parte, el Coctelería Fevi, con premios para los tres primeros clasificados, también dotados en total con 1.800 euros.

104 stands de distintos países

El Salón Fevi constará de 104 stands de países como México, Chile, Japón, Alemania, Reino Unido y, lógicamente, España. “Alrededor del 30 por ciento de los expositores serán de Mallorca”, apuntan Vilislav Vili y Daniel Arias, al frente de Catavinos, tienda situada en el polígono de Can Valero que está de celebraciones por su 25 aniversario.

Nacido en 2009, Catavinos Fevi tuvo un arranque espectacular en participación y acogida, congregando en el complejo Riskal cerca de 3.000 personas en su primera edición. Es Baluard y El Pueblo Español fueron otras sedes de este evento, que se ha asentado en el Palacio de Congresos en sus últimas convocatorias, con una afluencia masiva y totalmente consolidado.

“En esta edición celebramos nuestro 25 aniversario y en el propio Salón Fevi habilitaremos una de las ‘mezzanines’ [estructura elevada diseñada para maximizar el espacio] de la 2º planta para la exposición de aquellas bodegas con las que ya llevamos trabajando todo este tiempo. Será un espacio especial que albergará los stands de 18 de nuestras bodegas más emblemáticas”, señalan desde Catavinos.

Tras la presentación en Catavinos, la organización ha invitado a los distintos medios presentes a un almuerzo en Morralla, el restaurante del chef argentino Kike Erazo, un apasionado de los arroces, todos naturales, hechos con fondo, con cariño y con tiempo.

La entrada con invitación para profesionales del sector Horeca o mediante la compra de ticket se puede adquirir en la plataforma www.eventbrite.es.