Búsqueda de la mujer desaparecida en Málaga: perros especializados, drones y voluntarios

El dispositivo de búsqueda de la mujer desaparecida en Málaga en el río Turvilla, entre Sayalonga y Algarrobo, se refuerza este viernes con dos perros traídos desde Madrid y que se incorporan al despliegue desde este viernes. No son los únicos que forman el dispositivo, que cuenta con varios efectivos de varios cuerpos de la Guardia Civil, bomberos y Protección Civil, así como voluntarios de la zona. Además, cuentan con el apoyo de un dron del grupo Pegaso de la Benemérita.

La búsqueda de la mujer, de unos 40 años, se activó el miércoles por la noche cuando no volvió de dar un paseo con sus perros por el entorno del río Turvilla, que baja con mucho más caudal del habitual. Al parecer, uno de sus perros cayó al río y ella se lanzó a rescatarlo. Finalmente se encontró al perro en la ribera del río, pero ella había desaparecido arrastrada por la fuerte corriente.

Desde entonces, la Guardia Civil, bomberos del Consorcio Pronvincial de Bomberos (CPB) y Protección Civil han desplegado unas 30 personas en labores de búsqueda en un tramo de unos 5 kilómetros del cauce, entre Sayalonga y Algarrobo, contando además con el apoyo de grupos de voluntarios coordinados por patrullas de la Guardia Civil.

Sin helicóptero y con drones

El jueves se incorporaron a la búsqueda medios aéreos, con un helicóptero que portaba un equipo del Grupo de Rescate e Intervención en Montaña (GREIM) de la Guardia Civil listo para intervenir. Sin embargo, la alerta amarilla por fuertes vientos en la zona obligó a retirar el helicóptero a media mañana.

Este viernes se ha visto aconsejable no disponer de este aparato, ya que la gran cantidad de cables que cruzan de un lado a otro de la ribera del río Turvilla hacen que no pueda realizar las labores de búsqueda con un mínimo de seguridad, según un portavoz de la Guardia Civil, que apuntó que, al tener que subir mucho para evitarlos, pierde eficacia.

Sí que ha vuelto a intervenir el dron del Equipo Pegaso, de la Guardia Civil, más adecuado para este trabajo por su flexibilidad y adaptabilidad a los accidentes del terreno.

Perros especialistas y GEAS

Equipos del Grupo de Actividades Subacuáticas (GEAS) de la Guardia Civil está peinando el cauce, entrando en el río con cuerdas para revisar cada palmo del río Turvilla, ya que son agentes especializados en trabajar en estas circunstancias, muy peligrosas por la gran cantidad de agua que lleva actualmente el río.

Además, la Guardia Civil ha desplazado desde Madrid a dos perros del Servicio Cinológico, con perros especializados en búsquedas, incluso subacuáticas, que rastrearán la zona y el entorno del río.

Apoyo de los bomberos de Málaga

Efectivos del Consorcio Provincial de Bomberos de Málaga (CPB) participan desde la pasada noche en el dispositivo de búsqueda y rastreo de la mujer desaparecida a causa del temporal en el río Turvilla, en el término municipal de Sayalonga.

En el operativo interviene la unidad de rescate acuático, con una media de diez bomberos procedentes de distintos parques de la provincia y una embarcación, desplazados a la zona para colaborar mientras permanezca activo el dispositivo.