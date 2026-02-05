Este será el próximo puente del calendario autonómico en Mallorca: un festivo que cambia de día

El calendario autonómico de festivos de Mallorca deja una pequeña sorpresa a la vuelta de la esquina. El próximo festivo en la isla será el Día de les Illes Balears, que se celebra cada año el 1 de marzo, pero en 2026 llega con un matiz importante: al caer en domingo, el día festivo se traslada al lunes 2 de marzo, permitiendo así un respiro en forma de inicio de semana no laborable.

Un festivo que se mueve en el calendario

El domingo 1 de marzo se conmemora oficialmente el Día de les Illes Balears, una fecha señalada en todo el archipiélago que recuerda la entrada en vigor del Estatuto de Autonomía en 1983. Sin embargo, al coincidir este año en domingo, el descanso laboral y escolar pasa al lunes 2 de marzo, tal y como marca el calendario oficial.

Esto se traduce en un fin de semana largo para muchos, una circunstancia que suele aprovecharse tanto para escapadas como para disfrutar de las actividades organizadas en la isla.

Una jornada para celebrar la identidad balear

Más allá del día libre, el Día de les Illes Balears es una de las fechas más simbólicas del calendario autonómico. Tradicionalmente, la jornada se llena de actos institucionales, mercados artesanales, conciertos, muestras de folclore y actividades culturales, pensadas para poner en valor la lengua, las tradiciones y la identidad propias de las islas.

Palma y otros municipios suelen convertirse esos días en escenarios de celebraciones abiertas al público, con propuestas para todos los públicos y un ambiente especialmente festivo.

Así, marzo arrancará en Mallorca con un lunes festivo inesperado para algunos, pero muy bien recibido por quienes ya empiezan a contar los días para el próximo descanso en el calendario.