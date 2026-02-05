Marta Ortega, con los Reyes, en la reunión del patronato de la Galería de las Colecciones Reales

La presidenta de Inditex, Marta Ortega, coincidió este jueves con los Reyes en la reunión anual del Real Patronato de la Galería de las Colecciones Reales, en Madrid, donde se presentaron los datos de 2025, un año en el que la institución registró un total de 741.589 visitantes, un 14,4% más que en el ejercicio anterior. La hija pequeña de Amancio Ortega derrochó complicidad y risas con don Felipe y doña Letizia, durante la fotografía de familia previa al encuentro, que presidieron los monarcas.

El Real Patronato de las Colecciones Reales está integrado por representantes de las principales instituciones públicas y culturales y, por otro, por destacadas figuras del ámbito empresarial, como Marta Ortega (Inditex), Rodrigo Echenique (Fundación Santander), José Manuel Entrecanales (Acciona), Sheila Loewe (Fundación Loewe), Pilar Cosentino (Cosentino), Santiago de Gomar (Grupo Roca) o Xandra Falcó (Círculo Fortuny), entre otros.

Para la cita, la presidenta de Inditex lució un sofisticado vestido en color negro, con escote barco, mangas globo, corte ceñido a la cintura y falda ligeramente evasé, que completó con un abrigo de ante de color topo, uno de los tonos de la temporada, con botonadura frontal, largo midi y cuello tipo camisa, de edición limitada de Zara. Una prenda que se quitó antes de la llegada de los Reyes a la Galería de las Colecciones Reales del Palacio Real. Marta Ortega completó su look con unos salones negros con empeine escotado y tacón kitten, y un pequeño bolso cuadrado en una tonalidad a medio camino entre el gris y el marrón. En su muñeca llamaba la atención un Cartier Crash, uno de las piezas más exclusivas del mundo que recuerda a los relojes líquidos de La persistencia de la memoria de Dalí.

Durante la sesión de este jueves se dio la bienvenida a Olga Sánchez, presidenta de la Fundación AXA y consejera delegada de AXA España, como nueva integrante del Patronato. Además, se informó del convenio que Patrimonio Nacional y la aseguradora AXA suscribirán para impulsar la conservación del patrimonio y fomentar nuestra cultura. Entre otras actuaciones, se abordará la restauración del importante conjunto de tapices españoles y flamencos del Palacio Real de la Almudaina, en Palma.

Asimismo, la presidenta de Patrimonio Nacional, Ana de la Cueva, detalló los avances del plan de actuación 2022-2026 y presentó la alianza estratégica con Turespaña, un plan de marketing conjunto que busca proyectar una imagen cohesionada del legado histórico español bajo el lema 'The Crown Estate of Spain: The world's most incredible Royal Collection'.

El acuerdo impulsará el conocimiento de los Palacios Reales, monasterios y jardines que gestiona Patrimonio Nacional a través de la capacidad de difusión internacional de Turespaña, con el objetivo de reforzar la imagen de España como destino cultural, aumentar la visibilidad de territorios menos conocidos e incrementar la afluencia de visitantes tanto a los Reales Sitios como a la propia Galería de las Colecciones Reales.