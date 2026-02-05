Saltar al contenido principalSaltar al pie de página

Secciones

Es noticia
Alquiler turístico PalmaCarnaval Mallorca 2026Borrasca Leonardo MallorcaMigrantes Baleares'Los Sheriff' contra 'Los Pelúos'Fira del Ram
instagramlinkedin

Transportes

Mañana de caos para llegar al aeropuerto de Madrid: cortada la línea 8 de Metro en Barajas y la M-14

La rotura de una tubería en el túnel de acceso a la T4 provoca dificultades para acceder a Barajas

La Terminal T4 del Aeropuerto Adolfo Suárez Madrid-Barajas.

La Terminal T4 del Aeropuerto Adolfo Suárez Madrid-Barajas. / AENA

Javier Niño González

Madrid

La mañana del jueves comienza con malas noticias para los que quieran llegar al aeropuerto de Madrid-Barajas. La rotura de una tubería en el túnel de la carretera M-14, que enlaza las terminales T1-T2-T3 con la T4, ha provocado una inundación que dificulta el acceso. Como consecuencia, se ha interrumpido la circulación entre las últimas estaciones de la línea 8 de Metro, en ambos sentidos. Además, el túnel de acceso a la T4 se encuentra cortado y se complica la circulación en la carretera M-13.

Según ha explicado en sus redes sociales Metro Madrid, a las 8:19 horas se esperaba que la incidencia en el suburbano durara más de una hora, cuando ya llevaba al menos desde las 7:00 parada. "Continúa la incidencia entre Aeropuerto T1-T2-T3 y Aeropuerto T4, trabajamos para normalizar el servicio lo antes posible", apuntan.

Para llegar a Madrid-Barajas en transporte público, la entidad plantea como alternativa coger el autobús municipal 200, que sale del Intercambiador de Avenida América, pasa por Canillejas y llega al aeropuerto en apenas media hora.

Noticias relacionadas

Por su parte, Aena ha señalado que existen vías alternativas para los vehículos y cinco dotaciones de bomberos trabajan en las tareas de desagüe para solucionar la inundación. Afortunadamente, no hay personas atrapadas.

TEMAS

RRSS WhatsAppCopiar URL
Tracking Pixel Contents