Estos son los restaurantes de Mallorca que compiten en el Concurs de Cuina amb Sobrassada: fechas y cómo votar a tu favorito

Mallorca estrena este mes de febrero una nueva iniciativa para poner en valor uno de sus productos más emblemáticos. Un total de 22 restaurantes de la isla participan en el I Concurs de Cuina amb Sobrassada de Mallorca IGP, un certamen gastronómico que se celebrará del 1 al 28 de febrero en los propios establecimientos y que culminará con una gran final el 1 de marzo en Sa Feixina, dentro de la Mostra de Cuina de les Illes Balears.

Platos especiales durante todo febrero

Durante la primera fase del concurso, los restaurantes participantes incorporarán en su carta un plato elaborado con Sobrassada de Mallorca IGP o Sobrassada de Mallorca de Porc Negre IGP como ingrediente principal. Estas propuestas tendrán precio libre y estarán debidamente señalizadas en sala o en la carta, lo que permitirá a los clientes identificarlas fácilmente y probarlas durante todo el mes.

El jurado recorrerá los distintos locales para evaluar las creaciones y seleccionar las tres propuestas finalistas, que pasarán a la última fase del certamen.

Gran final en Sa Feixina

La fase final tendrá lugar el 1 de marzo en el escenario de la Mostra de Cuina de les Illes Balears, en Sa Feixina, donde los tres restaurantes finalistas elaborarán y presentarán sus platos ante el jurado. De esta deliberación saldrá el ganador del Premio del Jurado, dotado con 600 euros en metálico.

Además, el concurso incluye un Premio del Público, que permitirá a los comensales votar su propuesta favorita a través de la plataforma habilitada en la web de Sobrassada de Mallorca, implicando así directamente a la ciudadanía en el certamen.

Restaurantes participantes en toda la isla

Los 22 establecimientos participantes se reparten entre Palma y distintos municipios de Mallorca, desde Lloseta, Artà o Sineu hasta Andratx, Calvià, Randa o el Port de Pollença. Esta diversidad convierte el concurso en una ruta gastronómica ideal para descubrir nuevas propuestas culinarias con la sobrasada como hilo conductor.

Restaurantes participantes en Mallorca • La Previa Palma (Palma) • Es Garum (Lloseta) • Pessics Cafè i Cuina (Artà) • Es Mussol (Palma) • Bendito Gusto (Palma) • Vermoutique (Palma) • Bellaombra (Palma) • Übeck (Palma) • Es Molí d’en Pau (Sineu) • Ola de Mar (Palma) • Ca’n Prima (Andratx) • Ca’n Garrit (Calvià) • Dos Kanallas by Tothom (Port de Pollença) • Miss Sushi (Palma) • Diecisiete Grados (Palma) • Hotel Portitxol (Palma) • Bar Mavi (Palma) • Arume Sake Bar (Palma) • Vermutería San Jaime (Palma) • Barra de Pintxos (Palma) • Sa Tanqueta de Randa (Randa) • Celler de Randa (Randa)

Producto local y restauración

Con esta primera edición, la IGP Sobrassada de Mallorca refuerza el vínculo entre el producto local y la restauración, animando tanto a residentes como a visitantes a descubrir, apoyar y disfrutar de recetas creativas que reinterpretan un clásico de la gastronomía mallorquina. Febrero se convierte así en el mes perfecto para saborear la sobrasada… plato a plato.