Más de mil desalojos y confinamientos en el Campo de Gibraltar: alerta roja con lluvias intensas, vientos huracanados y crecidas de ríos

El Campo de Gibraltar afronta este miércoles una de las jornadas meteorológicas más complicadas de los últimos años a causa del paso de la borrasca Leonardo, que mantiene activa la alerta roja por "peligro extraordinario" ante la intensidad de las lluvias y los fuertes vientos. Las precipitaciones, que pueden alcanzar hasta 120 litros por metro cuadrado en apenas 12 horas, han provocado desbordamientos de ríos, desalojos preventivos, confinamientos y el aislamiento por carretera de varios municipios de la comarca. En toda Andalucía, salvo en la provincia de Almería, se ha decretado la suspensión de la jornada escolar presencial ante la situación climatológica crítica en esta comarca.

En Jimena de la Frontera, la crecida de los ríos Hozgarganta y Guadiaro, ambos en nivel rojo, ha dejado incomunicado al municipio por carretera tras el corte de todas sus vías de acceso. La A-405, la CA-8200 (Tesorillo–San Pablo), la CA-8201 (Jimena–Puerto de Gáliz) y diversos caminos rurales permanecen anegados. Ante el riesgo de inundaciones, unas 40 personas residentes en zonas próximas a los cauces fluviales fueron desalojadas de manera preventiva. Aunque el Ayuntamiento ofreció recursos municipales, los vecinos se han realojado con familiares y amigos. A la situación se suman incidencias en el suministro eléctrico y en las telecomunicaciones, especialmente en la pedanía de San Pablo de Buceite.

La localidad vecina de San Martín del Tesorillo presenta una situación similar, con carreteras cortadas hacia Montenegral y riesgo de interrupción de la vía hacia San Enrique. El Ayuntamiento ha activado medidas preventivas, como la disposición de una embarcación zodiac y la habilitación de un espacio municipal con camas ante posibles evacuaciones o rescates.

En San Roque, el impacto del temporal ha obligado al desalojo de 1.018 personas de distintos núcleos, entre ellos Estación de San Roque, Guadarranque y San Enrique. Parte de los evacuados han sido acogidos en el pabellón municipal, mientras que otros han sido reubicados en hoteles, centros hospitalarios o viviendas de familiares. Durante la noche han intervenido efectivos de Bomberos, Policía Local, Protección Civil, personal municipal y la Unidad Militar de Emergencias (UME).

Desbordamiento del río Pícaro en Algeciras

También en Algeciras se han adoptado medidas excepcionales. El Ayuntamiento ha ordenado el confinamiento de los vecinos de la zona de Las Herrizas tras el desbordamiento del río Pícaro, que ha obligado a cortar el puente de acceso. Un total de 38 personas han pasado la noche en el pabellón polideportivo municipal, atendidas por servicios de emergencia y voluntarios. Las lluvias han provocado, además, el corte de varias carreteras, inundaciones en viviendas de planta baja y la caída de árboles en distintos puntos del municipio.

Las autoridades insisten en extremar la precaución, evitar desplazamientos innecesarios y seguir las indicaciones de los servicios de emergencia mientras se mantenga activa la alerta roja en la comarca. Asimismo, en Guadacorte, perteneciente a Los Barrios, los vientos huracanados que están azotando en las últimas horas la comarca ha derribido numerosos árboles en la zona cercana al hotel y la fuerza de las lluvias que han caído en esta zona ha reventado parte de una de las vías de esta barriada.