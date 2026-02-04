Kidshome anuncia su cierre en Mallorca tras 14 años acompañando a familias y pequeños

La tienda Kidshome, un referente para muchas familias de Mallorca, ha anunciado el cierre definitivo de su establecimiento en Palma después de 14 años de trayectoria. El equipo lo ha comunicado a través de un mensaje dirigido a su comunidad, en el que explican que ha llegado el momento de cerrar una etapa “muy especial”, marcada por aprendizajes, risas, historias compartidas y amistades que han ido mucho más allá de la relación comercial.

Desde Kidshome han querido destacar el agradecimiento a todas las familias que han confiado en ellos durante estos años y que han formado parte de un proyecto pensado para acompañar el crecimiento de los más pequeños.

Últimos días abiertos y liquidación de stock

El establecimiento permanecerá abierto hasta el próximo 28 de febrero, fecha en la que bajará definitivamente la persiana. Durante estas últimas semanas, la tienda está liquidando todo su stock, una campaña que ya se inició el mes anterior y que supone la última oportunidad para adquirir sus productos.

Desde el equipo explican que les gustaría poder despedirse en persona de sus clientes habituales y atenderlos una vez más, resolviendo dudas y ayudando a encontrar todo lo necesario para niños y niñas en sus distintas etapas de crecimiento.

Ubicación y horario

Kidshome se encuentra en la calle Berenguer de Tornamira, número 11, en el centro de Palma. El horario de apertura durante estos últimos días es de lunes a sábado, de 10.00 a 20.00 horas. Para cualquier consulta, la tienda mantiene activo su número de contacto habitual.