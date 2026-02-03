Llega la FanBurgerWeek a Mallorca: guía para probar las mejores hamburguesas del 16 al 22 de febrero

La comunidad gastronómica FanBurgerClub impulsa este febrero la FanBurgerWeek 2026, una semana en la que hamburgueserías de Baleares (Mallorca incluida) lanzarán numerosas promociones exclusivas: burgers especiales, menús únicos, descuentos y propuestas creadas para la acción.

Una semana para descubrir nuevas burgers en Mallorca y el resto de islas

Del 16 al 22 de febrero, la FanBurgerWeek busca animar al público a probar locales distintos en una semana invernal tradicionalmente más tranquila para la restauración. La iniciativa se presenta como un impulso directo al consumo gastronómico de proximidad, con ofertas pensadas para atraer tanto a habituales como a curiosos de la “cultura burger”.

Mapa interactivo para localizar cada promoción

Uno de los ejes del evento es un mapa interactivo desde el que los usuarios pueden consultar qué restaurantes participan [los puedes consultar aquí] y qué promoción ofrece cada uno durante la FanBurgerWeek [encontrarás las haburguesas que ofrecen aquí]. El buscador permitirá orientar la ruta por islas, una opción útil para quienes quieran centrarse solo en Mallorca o planear una escapada gastronómica a otra isla.

Acciones en redes para reforzar el impacto

Además de las promociones en los locales, FanBurgerClub prevé acciones especiales en redes sociales para incentivar la participación del público y amplificar el alcance del evento durante la semana.

Quién está detrás: FanBurgerClub

FanBurgerClub se define como una comunidad centrada en descubrir y dar a conocer burgers de Mallorca, Menorca, Ibiza y Formentera, con iniciativas y contenidos propios alrededor de la escena local.

Los restaurantes de Baleares que quieran participar todavía están a tiempo de inscribirse en la web de FanBurgerClub.