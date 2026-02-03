Lo que no debes responder en el examen de conducir en Mallorca: la anécdota que ha conquistado las redes

Una mallorquina se ha vuelto viral tras contar una anécdota de su examen práctico de conducir. La historia la relató entre risas en el pódcast Sense Sentit, donde explicó cómo una pregunta aparentemente sencilla estuvo a punto de jugarle una mala pasada.

“¿Qué accesorios tiene el coche?”

Según cuenta la joven, todo ocurrió cuando el examinador le lanzó una pregunta directa: “¿Qué accesorios tiene el coche?”. En ese momento, lejos de responder con la fórmula aprendida en la autoescuela, la mallorquina se quedó en blanco.

“Me giré, miré a mi profesor…”, recuerda entre carcajadas, antes de soltar lo primero que se le pasó por la cabeza: “Un llavero”. Las risas no acabaron ahí. La joven continuó improvisando: “Una rueda de repuesto… yo creo que mi padre no tiene, pero”, explica en el pódcast, provocando las carcajadas de sus amigas.

“Vale, suficiente”

La escena terminó de forma abrupta cuando el examinador la cortó con un escueto: “Vale, suficiente”. En ese instante, la mallorquina pensó que ya había perdido puntos en el examen. “Yo ya pensé: punto menos seguro”, reconoce.

La respuesta correcta que esperan en el examen

Más allá de la anécdota, la historia ha servido para recordar cuál es la respuesta correcta que se espera en el examen práctico de conducir cuando preguntan por los accesorios del vehículo. La formulación adecuada sería algo similar a: “Llevo el equipamiento obligatorio al día”, que incluye el chaleco reflectante, accesible desde el habitáculo, los triángulos de señalización o, actualmente, la luz V-16, una rueda de repuesto, con su gato, y un kit básico de herramientas.