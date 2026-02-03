"Cuando casi atentan en Inca": el colaborador de La Revuelta hace un guiño a Mallorca en su último monólogo

Yunez Chaib, uno de los cómicos más reconocibles del panorama actual gracias a su participación en La Revuelta, se ha hecho viral en redes sociales tras incluir en su gira de teatros un monólogo con un inesperado guiño a Mallorca.

El fragmento, compartido en Instagram, ha corrido como la pólvora entre usuarios de la isla, que celebran la forma en la que el humorista conecta una noticia real con algunos de los clichés más reconocibles del carácter mallorquín.

Una noticia de 2017 convertida en comedia

Durante su actuación, Chaib arranca el bloque recordando un titular que sorprendió al país hace años: “El otro día recordé una noticia de 2017, hace muchos años de esto, es muy fuerte. Casi hubo un atentado en Inca, no sé si os acordáis”.

La sola mención del lugar ya provoca la primera oleada de risas en el público. El cómico remata la idea con incredulidad: “Atentar en Inca…”, dejando la frase en el aire antes de continuar.

Lejos de quedarse ahí, Yunez Chaib lleva el recuerdo al terreno más cotidiano y reconocible para cualquier mallorquín. “¿En la fábrica de Quely o algo así?”, lanza, antes de hilar una referencia gastronómica que dispara las carcajadas: “Como la nueva Quely ‘Boom’?”. El comentario juega con la popular marca mallorquina y su producto Quely Bon, las clásicas galletas bañadas en chocolate.

“Hasta Palma hay que ir?”

El remate final es el que ha desatado las carcajadas del público. Chaib imagina la escena desde una perspectiva muy isleña: “Y pensé, cómo se nota que estos chavales ya eran criados en Mallorca, y tenían las costumbres mallorquinas”.

A partir de ahí, recrea una llamada ficticia: “Seguramente les llamaron desde Al Qaeda y les dijeron: ‘Oye, tienes que atentar en Palma’, y dijeron: ‘¿Hasta Palma hay que ir?’”.

Un fragmento de monólogo que ha trascendido el teatro y que, una vez más, demuestra cómo el humor local bien entendido puede conectar con miles de personas dentro y fuera de la isla.