Veintidós restaurantes de Mallorca participan en el I Concurs de Cuina amb Sobrassada

El certamen se celebra del 1 al 28 de febrero y la final, el 1 de maro en sa Feixina

La sobrasada, protagonista de este certamen

La sobrasada, protagonista de este certamen / Guillem Bosch

Redacción

Palma

Un total de 22 restaurantes participan en el I Concurs de cuina amb Sobrassada de Mallorca IGP, que se celebrará del 1 al 28 de febrero en los propios establecimientos, y la fase final, que tendrá lugar el 1 de marzo en el marco de la Mostra de Cuina de les Illes Balears, en Sa Feixina

En la primera fase, los restaurantes participantes incorporarán en su carta un plato con Sobrassada de Mallorca IGP o Sobrassada de Mallorca de Porc Negre IGP como ingrediente protagonista, con precio libre y comunicación visible en sala o carta. De este modo, el jurado evaluará las propuestas que han realizado y se seleccionarán los tres finalistas. 

Por otra parte, la fase final será el 1 de marzo en el escenario de la Mostra de Cuina de les Illes Balears, en sa Feixina, donde los tres finalistas presentarán frente al jurado las propuestas, y se proclamará al ganador del Premio del Jurado, con un premio en metálico dotado en 600 €

El certamen contempla, además, un Premio del Público a través de la plataforma de voto habilitada en la web de Sobrassada de Mallorca.

Los 22 restaurantes participantes son: 

• La Previa Palma (Palma 

• Es Garum (Lloseta) 

• Pessics Cafè i Cuina (Artà) 

• Es Mussol (Palma) 

• Bendito Gusto (Palma) 

• Vermoutique (Palma) 

• Bellaombra (Palma) 

• Übeck (Palma) 

• Es Molí d’en Pau (Sineu) 

• Ola de Mar (Palma) 

• Ca’n Prima (Andratx) 

• Ca’n Garrit (Calvià) 

• Dos Kanallas by Tothom (Port de Pollença) 

• Miss Sushi (Palma) 

• Diecisiete Grados (Palma) 

• Hotel Portitxol (Palma) 

• Bar Mavi (Palma) 

• Arume Sake Bar (Palma) 

• Vermutería San Jaime (Palma) 

• Barra de Pintxos (Palma) 

• Sa Tanqueta de Randa (Randa) 

• Celler de Randa (Randa)

Con esta convocatoria, la IGP Sobrassada de Mallorca refuerza el vínculo entre producto local y restauración, invitando al público a descubrir y apoyar las propuestas finalistas

