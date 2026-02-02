Las nubes impiden disfrutar de la Festa de la Llum en la Catedral de Mallorca

La borrasca Leonardo ha dejado sin Festa de la Llum a Mallorca. Un cielo totalmente nublado ha impedido que los rayos del sol penetraran por el rosetón mayor que preside el altar de la Catedral y se proyectaran justo debajo del rosetón menor, generando el esperado espectáculo de la luz, popularmente conocido como Vuit de la Seu.

A pesar de que el cielo nublado ya hacía presagiar lo peor, cientos de personas ya hacían cola a las 7:30 horas de la mañana en la Catedral de la Seu para presenciar este fenómeno. Las puertas se han abierto a las 8 de la mañana, y la gente ha ido entrando poco a poco en la nave principal. Sin embargo, las nubes han tapado al sol, evitando así que se produjera el esperado efecto lumínico en el que los vitrales del altar mayor se reflejan justo debajo del círculo colorido de la fachada principal.

Tradición de origen griego y romano

La Festa de la Llum se repite cada 2 de febrero y 11 de noviembre, es uno de los motivos por los que el templo es conocido como la Catedral de la Luz y se ha consolidado como un símbolo de belleza efímera vinculada al patrimonio cultural y religioso de la isla.

Con esta celebración, la Seu recupera una tradición de origen griego y romano, cristianizada en el siglo V, que el cristianismo conmemora 40 días después de Navidad con la festividad de la Candelaria, dedicada a la presentación de Jesús en el templo y la purificación de María.