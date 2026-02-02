El chef Alberto Chicote y el fallecido Barman Rafa González serán homenajeados en HORECA Baleares - Mallorca 2026

El Consell ha presentado hoy HORECA Baleares – Mallorca 2026, la feria profesional de hostelería y restauración que se celebrará los días 9, 10 y 11 de febrero en el Velòdrom Illes Balears (Palma), y que se convertirá en el espacio de referencia para profesionales y también en un espacio formativo durante los tres días del evento.

El acto ha contado con la presencia del presidente del Consell de Mallorca, Llorenç Galmés; el conseller d'Empresa, Autònoms i Energia del Govern de les Illes Balears, Alejandro Sáenz de San Pedro; la consellera ejecutiva de Promoció Econòmica i Desenvolupament Local del Consell de Mallorca, Pilar Amate; la regidora de Comerç, Restauració i Autònoms de l’Ajuntament de Palma, Guadalupe Ferrer; el presidente de las Empresas Distribuidoras de Baleares, Tolo Servera; el presidente de ASCAIB, Koldo Royo; el gerente de Restauración Mallorca CAEB, Bartomeu Mas; y el director comercial de HORECA Baleares, José Luis Córcoles.

Durante la comparecencia se han expuesto los principales ejes de la edición de 2026 y el papel de Mallorca como punto de encuentro del sector.

El presidente del Consell de Mallorca, Llorenç Galmés, ha asegurado que “el sector de la restauración es estratégico para la economía de Mallorca, un sector en crecimiento, que genera empleo, que enriquece nuestra oferta turística los 365 días del año, y uno de los principales embajadores de nuestro producto local, nuestra cultura y nuestra forma de ser”.

Para el conseller d'Empresa, Autònoms i Energia del Govern de les Illes Balears, Alejandro Sáenz de San Pedro, “Horeca Balears se ha consolidado como una cita estratégica para el sector, un punto de encuentro imprescindible donde empresas, profesionales y autónomos comparten innovación, conocimiento y oportunidades. Desde el Govern acompañamos al sector con políticas reales, apoyando tanto a quien quiere crecer como a quien atraviesa dificultades, para que empresas y autónomos tengan futuro.”

Por su parte, la regidora de Comerç, Restauració i Autònoms de l’Ajuntament de Palma, Guadalupe Ferrer, ha destacado que “desde hace dos años, el Ajuntament de Palma y PalmaActiva colaboramos de manera más activa con HORECA como muestra del compromiso de Cort con un evento que forma parte del calendario estratégico de nuestra ciudad”, y, además, ha señalado que HORECA “se ha consolidado como el gran punto de encuentro anual de los profesionales del sector, un espacio para compartir experiencias, intercambiar ideas y reflexionar sobre el futuro de la hostelería y la restauración".

"Palma vuelve a ser, una vez más, la sede de esta cita porque creemos firmemente en el papel del sector hostelero como motor de actividad económica, innovación y empleo, y en su capacidad para adaptarse a nuevos retos, apostando por la calidad, la sostenibilidad y la profesionalización”, ha finalizado.

El presidente de ASCAIB, Koldo Royo, ha señalado que HORECA Baleares – Mallorca se ha consolidado como un espacio de referencia para la hostelería y la restauración de la isla, al reunir en un mismo entorno a profesionales, empresas y proveedores y favorecer el intercambio de conocimiento y la conexión directa con el mercado. En este sentido, ha apuntado que la feria permitirá identificar tendencias, abordar retos comunes y reforzar la competitividad del sector.

También el presidente de las Empresas Distribuidoras de Baleares, Tolo Servera, ha querido recordar que HORECA Baleares es una herramienta útil para la actividad diaria del canal horeca, ya que facilita el contacto directo entre distribuidores, marcas y establecimientos, y contribuye a mejorar procesos de abastecimiento y servicio. Servera ha destacado además que la zona expositiva es un punto de encuentro clave para conocer novedades y generar oportunidades comerciales para el conjunto del sector.

El gerente de Restauración Mallorca CAEB, Bartomeu Mas, ha destacado que la hostelería y la restauración “son una parte esencial de la economía de la isla, pero también un tejido empresarial muy amplio, con muchas pymes y proyectos familiares que trabajan con márgenes ajustados y con una exigencia creciente en calidad, eficiencia y servicio”.

En ese contexto, ha asegurado, una feria como HORECA “tiene un valor muy concreto: facilita el acceso directo a proveedores, permite ver novedades de primera mano, negociar, encontrar alternativas, y mejorar procesos que impactan de forma inmediata en la rentabilidad y en la operativa”.

Finalmente, el director comercial de Horeca Baleares, José Luis Córcoles, ha señalado que la edición de Mallorca “marcará el inicio del calendario HORECA 2026 y actuará como referencia para el conjunto del sector por volumen de participantes, contenidos y presencia institucional”. Asimismo, ha subrayado la apuesta por reforzar la programación profesional, “con un Foro HORECA articulado en la Sala Palma y orientado a gestión empresarial, rentabilidad, innovación, sostenibilidad, digitalización y marketing aplicado al sector hostelero”.

El director comercial de HORECA Baleares ha querido subrayar que HORECA Baleares – Mallorca “se ha consolidado como un punto de encuentro clave para el sector, al concentrar en tres jornadas la oferta de proveedores, la actividad profesional y un programa de contenidos orientado a la gestión y a la mejora de la competitividad”. En este sentido, Córcoles ha recordado que la feria “facilita el contacto directo entre empresas y profesionales, impulsa oportunidades comerciales y contribuye a anticipar tendencias, compartir conocimiento y activar herramientas prácticas para hoteles, restaurantes y negocios de restauración en un contexto de cambio y exigencia creciente”.

Zona expositiva, galardones y concursos gastronómicos

El escenario volverá a ser el epicentro de las actividades gastronómicas de HORECA Baleares – Mallorca 2026, con una programación que reunirá a profesionales de referencia y que concentrará demostraciones, propuestas en directo y contenidos vinculados a la cocina.

Así, el lunes 9 se celebrarán el IV Concurso Cocina con Pescado Popular y el VII Concurso Mejor Bocata Gourmet; el martes 10 tendrá lugar el VI Concurso Mejor Tartar Gourmet; y el miércoles 11 se desarrollarán el I Concurso Mejor Pincho y el IV Concurso Mejor Pizza Gourmet.

En paralelo, la zona expositiva contará con más de 150 empresas que presentarán productos, servicios e innovaciones dirigidas a hoteles, restaurantes, cafeterías y catering, y que permitirán a los profesionales conocer de primera mano las últimas tendencias y novedades del mercado. Este espacio se consolidará como el núcleo de relación comercial de la feria, facilitando el contacto directo entre proveedores y negocio hostelero

La feria acogerá también el acto de reconocimientos y homenajes al sector, con el objetivo de poner en valor trayectorias y aportaciones destacadas, entre ellas, a los chefs Alberto Chicote y Rodrigo de la Calle, y un reconocimiento póstumo a Rafa González, barman de El Barito.

Además, se entregarán los galardones de Producto Emblemático a Pau Llull, de Forn Fondo; Compromiso Hotelero a la familia Amengual, de Hotel Pure Salt Port Adriano; Cocina Emblemática a Miguel Gelabert, de Ca’n March; Cocina Popular a Ramón Sánchez, de Bar Venecia; Periodismo y Cultura a Guillermo Soler “Willy”, periodista gastronómico; Desarrollo y Distribución, a Isaac Sánchez Martín, de Sánchez Alimentación; Labor Formativa, a la Escola d’Hoteleria de les Illes Balears (EHIB); Compromiso con la Restauración a Toni Ferrer, de l’Associació de Restauració de CAEB; y la Distinción HORECA a Toni Pinya, de Cadena SER.

Foro HORECA en la Sala Palma: tres jornadas temáticas

Además, Horeca Mallorca contará con el Foro Horeca que se llevará a cabo en la Sala Palma, estructurando su programación en tres jornadas temáticas: Inspira, el lunes 9; Crea, el martes 10; y Activa, el miércoles 11, con una conferencia inaugural a cargo del Ayuntamiento de Palma, centrada en la gastronomía como eje cultural de la ciudad. Además, se programarán, diferentes charlas y mesas redondas sectoriales sobre hotelería, producto local, el papel de las redes sociales en el auge de la cocina urbana, mesas sectoriales sobre experiencias hoteleras, un taller práctico para convertir la temporada baja en una fuente de rentabilidad, ponencia sobre cafés de especialidad y masterclases gastronómicas.

En definitiva, estos tres días de HORECA Baleares – Mallorca volverán a situar a Mallorca como punto de encuentro del sector, combinando zona expositiva, contenidos profesionales en la Sala Palma y espacios de actividad que permitirán compartir tendencias, generar oportunidades de negocio y reforzar la conexión entre empresas proveedoras y profesionales de la hostelería y la restauración.

Cabe destacar que HORECA Baleares cuenta con el apoyo institucional del Govern de les Illes Balears, la Agencia de Desarrollo Regional de las Illes Balears (ADRBalears), el Consell Insular de Mallorca, el Consell Insular de Menorca y el Consell Insular d’Eivissa, así como de los ayuntamientos de Palma, Maó y Eivissa.