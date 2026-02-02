Carnaval en Mallorca 2026: fechas y ‘rues’ más destacadas
Todo listo para celebrar una de las fiestas más esperadas del año
Con febrero en marcha, Mallorca se prepara para la cita más desenfadada del invierno: el Carnaval. Este año, el tramo fuerte de celebraciones se concentrará en el fin de semana del 14 y 15 de febrero, aunque algunos municipios abren la temporada antes y otros la estiran con actividades y concursos propios.
¿Cuándo se celebra el Carnaval en Mallorca en 2026?
La referencia que marca el ritmo es el calendario religioso: el Carnaval se concentra antes del Miércoles de Ceniza, que en 2026 cae el 18 de febrero.
A partir de ahí, hay dos fechas que conviene guardar:
- Dijous Llarder / Dijous Gras (pistoletazo de salida tradicional): jueves 12 de febrero de 2026.
- Fin de semana fuerte de ruas en muchos municipios: 14 y 15 de febrero (sábado y domingo inmediatamente anteriores al Miércoles de Ceniza).
Y un detalle importante para este 2026: en Mallorca, varios municipios se adelantan y arrancan los desfiles grandes ya el fin de semana anterior.
Ruas y ruetas en Mallorca
Este año, será Marratxí el encargado de abrir los desfiles de carnaval, que cerrará Palma.
El calendario con las principales citas en Mallorca queda así:
Sábado, 7 de febrero de 2026
- Marratxí – Sa Rua (desfile) · Fecha confirmada.
Domingo, 8 de febrero de 2026
- Palma – Sa Rueta (infantil) · Fecha publicada en documentación institucional insular.
Jueves, 12 de febrero de 2026
- Inca – Sa Rueta (infantil) · Concentración 15.30 h en la Plaça Llibertat.
- Campanet – Rueta de Carnaval (inicio 16:30 h; concentración 16:15 )
- Port de Pollença – Rua (17:00 h; concentración 16:45 h, Plaça de Miquel Capllonch)
Sábado, 14 de febrero de 2026
- Llucmajor – XLI Rua Llucmajorera · Concentración 16.30–17.00 h en el passeig de Jaume III (con itinerario publicado).
- Sa Pobla – Sa Rua · Concentración 16.00 h y salida 16.30 h (Polígon de Can Tro) + recorrido publicado.
- Porreres – Rua · Fecha confirmada.
- Santa Maria del Camí – Rua · Fecha (14/02/2026) y hora (17.00 h) publicadas en la agenda municipal.
- Calvià – Sa Rua · Fecha (14/02/2026) anunciada por el ayuntamiento y con bases publicadas (recorrido habitual y documentos de inscripción).
- Alaró – Rua de Carnaval · 20.30 h (según agenda municipal).
- Campos – Sa Rua (15:30 h)
- Inca – Sa Rua (17:00 h)
- Pollença – Rua (17:00 h; concentración 16:45 h, Jardins de Via Pollentia)
- Campanet – Rua (18:00 h; con concentración a las 17:30 h)
Domingo, 15 de febrero de 2026
- Ses Salines – Sa Rua · 15/02/2026 (en el documento oficial de bases).
- Alaró – Rueta de Carnaval · 11.00 h (según agenda municipal).
- Palma – Sa Rua (desfile principal) · Fecha publicada en documentación institucional insular.
- Los dueños alemanes del Caló des Moro y Cala s’Almunia solicitan vallar el acceso
- El motivo por el que cientos de restaurantes en Mallorca cierran sus puertas de manera definitiva
- La especulación llega a los pueblos del interior de Mallorca: se alquilan habitaciones por más de 1.000 euros mensuales en la Part Forana
- Mallorca se prepara para la borrasca Leonardo: así afectará al inicio de febrero
- Agente inmobiliario, sobre Pere Garau: 'Los escandinavos compran pisos aquí porque es más barato que Santa Catalina
- Los vecinos de Santa Pagesa de Palma marchan en silencio por la paz
- El Govern no convence a las navieras para que sigan bajando los cruceristas en Palma
- El abandono del Castillo de Bellver pasa factura al Ayuntamiento de Palma: 3,1 millones para recuperar el bosque y los accesos