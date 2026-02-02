Carnaval en Mallorca 2026: fechas y ‘rues’ más destacadas

Con febrero en marcha, Mallorca se prepara para la cita más desenfadada del invierno: el Carnaval. Este año, el tramo fuerte de celebraciones se concentrará en el fin de semana del 14 y 15 de febrero, aunque algunos municipios abren la temporada antes y otros la estiran con actividades y concursos propios.

¿Cuándo se celebra el Carnaval en Mallorca en 2026?

La referencia que marca el ritmo es el calendario religioso: el Carnaval se concentra antes del Miércoles de Ceniza, que en 2026 cae el 18 de febrero.

A partir de ahí, hay dos fechas que conviene guardar:

Dijous Llarder / Dijous Gras (pistoletazo de salida tradicional): jueves 12 de febrero de 2026 .

(pistoletazo de salida tradicional): . Fin de semana fuerte de ruas en muchos municipios: 14 y 15 de febrero (sábado y domingo inmediatamente anteriores al Miércoles de Ceniza).

Y un detalle importante para este 2026: en Mallorca, varios municipios se adelantan y arrancan los desfiles grandes ya el fin de semana anterior.

Ruas y ruetas en Mallorca

Este año, será Marratxí el encargado de abrir los desfiles de carnaval, que cerrará Palma.

El calendario con las principales citas en Mallorca queda así:

Sábado, 7 de febrero de 2026

Marratxí – Sa Rua (desfile) · Fecha confirmada.

Domingo, 8 de febrero de 2026

Palma – Sa Rueta (infantil) · Fecha publicada en documentación institucional insular.

Imagen de archivo de Sa Rueta 2025. / Guillem Bosch

Jueves, 12 de febrero de 2026

Inca – Sa Rueta (infantil) · Concentración 15.30 h en la Plaça Llibertat .

(infantil) · . Campanet – Rueta de Carnaval (inicio 16:30 h; concentración 16:15 )

(inicio 16:30 h; concentración 16:15 ) Port de Pollença – Rua (17:00 h; concentración 16:45 h, Plaça de Miquel Capllonch)

Sábado, 14 de febrero de 2026

Llucmajor – XLI Rua Llucmajorera · Concentración 16.30–17.00 h en el passeig de Jaume III (con itinerario publicado).

· (con itinerario publicado). Sa Pobla – Sa Rua · Concentración 16.00 h y salida 16.30 h (Polígon de Can Tro) + recorrido publicado.

· + recorrido publicado. Porreres – Rua · Fecha confirmada .

· . Santa Maria del Camí – Rua · Fecha (14/02/2026) y hora (17.00 h) publicadas en la agenda municipal.

· publicadas en la agenda municipal. Calvià – Sa Rua · Fecha (14/02/2026) anunciada por el ayuntamiento y con bases publicadas (recorrido habitual y documentos de inscripción).

· por el ayuntamiento y con bases publicadas (recorrido habitual y documentos de inscripción). Alaró – Rua de Carnaval · 20.30 h (según agenda municipal).

· (según agenda municipal). Campos – Sa Rua (15:30 h)

(15:30 h) Inca – Sa Rua (17:00 h)

(17:00 h) Pollença – Rua (17:00 h; concentración 16:45 h, Jardins de Via Pollentia)

(17:00 h; concentración 16:45 h, Jardins de Via Pollentia) Campanet – Rua (18:00 h; con concentración a las 17:30 h)

Noticias relacionadas

Rueta en Campanet. /

Domingo, 15 de febrero de 2026