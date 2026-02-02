Saltar al contenido principalSaltar al pie de página

Carnaval en Mallorca 2026: fechas y ‘rues’ más destacadas

Todo listo para celebrar una de las fiestas más esperadas del año

Sa Rua 2025 en Palma.

Sa Rua 2025 en Palma. / Manu Mielniezuk

Duna Márquez

Con febrero en marcha, Mallorca se prepara para la cita más desenfadada del invierno: el Carnaval. Este año, el tramo fuerte de celebraciones se concentrará en el fin de semana del 14 y 15 de febrero, aunque algunos municipios abren la temporada antes y otros la estiran con actividades y concursos propios.

¿Cuándo se celebra el Carnaval en Mallorca en 2026?

La referencia que marca el ritmo es el calendario religioso: el Carnaval se concentra antes del Miércoles de Ceniza, que en 2026 cae el 18 de febrero.

A partir de ahí, hay dos fechas que conviene guardar:

  • Dijous Llarder / Dijous Gras (pistoletazo de salida tradicional): jueves 12 de febrero de 2026.
  • Fin de semana fuerte de ruas en muchos municipios: 14 y 15 de febrero (sábado y domingo inmediatamente anteriores al Miércoles de Ceniza).

Y un detalle importante para este 2026: en Mallorca, varios municipios se adelantan y arrancan los desfiles grandes ya el fin de semana anterior.

Ruas y ruetas en Mallorca

Este año, será Marratxí el encargado de abrir los desfiles de carnaval, que cerrará Palma.

El calendario con las principales citas en Mallorca queda así:

Sábado, 7 de febrero de 2026

  • Marratxí – Sa Rua (desfile) · Fecha confirmada.

Domingo, 8 de febrero de 2026

  • Palma – Sa Rueta (infantil) · Fecha publicada en documentación institucional insular.
Búscate en las mejores imágenes de Sa Rueta 2025.

Imagen de archivo de Sa Rueta 2025. / Guillem Bosch

Jueves, 12 de febrero de 2026

  • Inca – Sa Rueta (infantil) · Concentración 15.30 h en la Plaça Llibertat.
  • Campanet – Rueta de Carnaval (inicio 16:30 h; concentración 16:15 )
  • Port de Pollença – Rua (17:00 h; concentración 16:45 h, Plaça de Miquel Capllonch)

Sábado, 14 de febrero de 2026

  • Llucmajor – XLI Rua Llucmajorera · Concentración 16.30–17.00 h en el passeig de Jaume III (con itinerario publicado).
  • Sa Pobla – Sa Rua · Concentración 16.00 h y salida 16.30 h (Polígon de Can Tro) + recorrido publicado.
  • Porreres – Rua · Fecha confirmada.
  • Santa Maria del Camí – Rua · Fecha (14/02/2026) y hora (17.00 h) publicadas en la agenda municipal.
  • Calvià – Sa Rua · Fecha (14/02/2026) anunciada por el ayuntamiento y con bases publicadas (recorrido habitual y documentos de inscripción).
  • Alaró – Rua de Carnaval · 20.30 h (según agenda municipal).
  • Campos – Sa Rua (15:30 h)
  • Inca – Sa Rua (17:00 h)
  • Pollença – Rua (17:00 h; concentración 16:45 h, Jardins de Via Pollentia)
  • Campanet – Rua (18:00 h; con concentración a las 17:30 h)

Domingo, 15 de febrero de 2026

  • Ses Salines – Sa Rua · 15/02/2026 (en el documento oficial de bases).
  • Alaró – Rueta de Carnaval · 11.00 h (según agenda municipal).
  • Palma – Sa Rua (desfile principal) · Fecha publicada en documentación institucional insular.

