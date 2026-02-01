Todo cambia para que siga igual

La edición de FITUR 2026 ha dejado en evidencia una realidad incómoda. Nuestras islas parecen haber perdido el pulso de cómo conquistar al mundo, como si se hubieran acomodado en la rutina de siempre. Aunque la suspensión de actos oficiales por el duelo nacional tras la tragedia de Adamuz fue comprensible, no puede esconder que arrastramos un problema de fondo en nuestra promoción turística.

Lo primero que falla es la presentación física. Mientras otros destinos apuestan por espacios abiertos, luminosos y dinámicos, nuestro stand ha sido opaco y poco accesible. Un diseño cerrado casi hermético, justo lo contrario de lo que busca un inversor o viajero, pues no hay que olvidar que el fin de semana la feria se dedica al público en general. Parecía que íbamos a cumplir un trámite burocrático en lugar de conquistar el mercado.

Nuestra dependencia del mercado alemán y británico es peligrosa. FITUR es el escenario perfecto para seducir a nuevos públicos de alto poder adquisitivo que viajan en temporada baja. Si queremos verdadera desestacionalización, no podemos continuar centrándonos en los mismos receptores.

Si hablamos de Mallorca, por ejemplo, tenemos gastronomía de vanguardia, enoturismo de primer nivel y rutas de senderismo envidiables, pero cometemos dos errores. Organizamos eventos de cara a la galería para nosotros mismos y olvidamos a nuestros mejores embajadores, ese talento mallorquín que triunfa mundialmente y que de verdad influye.

No necesitamos más presencia en ferias, necesitamos cambio de estrategia. Debemos abrir stands y mentes a nuevos mercados, demostrando que somos mucho más que sol de junio a agosto.

Y mientras aguardamos esos cambios de estrategia que tanto necesitamos, seguimos contándoles la vida que late en nuestra isla, esa que se teje cada día en sus calles, plazas y rincones.

Festividad de San Ildefonso

El Regimiento de Infantería «Palma» n.º 47 celebró con orgullo la festividad de su patrón, San Ildefonso, en una jornada que estrechó lazos entre el ejército y la sociedad mallorquina. El acto brilló por su simbolismo y respeto a la memoria militar de las Islas Balears.

El momento más significativo llegó con la entrega del Grifón del Regimiento al comandante General de Balears. Este emblema, que fusiona la fuerza del león con la vigilancia del águila, representa el compromiso de los hombres y mujeres del «Jaime II» y reafirma su papel como pilar de la infantería balear.

La emotividad alcanzó su punto álgido con la presencia de veteranos, especialmente uno de los mallorquines más condecorados, superviviente de la Guerra de Sidi Ifni (1957-1958). Su asistencia vinculó las glorias del pasado con el presente, recordando aquel conflicto donde soldados españoles demostraron valor extraordinario en el desierto africano.

La ceremonia incluyó la tradicional formación, el homenaje a los caídos por España y la entrega de condecoraciones a militares destacados. San Ildefonso volvió a guiar una jornada donde tradición y memoria escribieron un nuevo capítulo de servicio.

Premios electrónicos

El Teatre Xesc Forteza se llenó de ritmo y emoción con la segunda edición de los MEM Awards 2026, los galardones que reconocen lo mejor de la escena electrónica mallorquina. Organizados por Zulos Club, estos premios ponen en valor tres décadas de historia musical en la isla.

La periodista Marina Forteza condujo una velada que repartió estatuillas entre los nombres más destacados del sector. Kiko Navarro se alzó con dos reconocimientos como mejor productor y mejor DJ house, mientras que Es Molí Club y Amok triunfaron en sus respectivas categorías. Selin Kaya brilló como DJ revelación y Alex Losa conquistó el techno.

Pero sin duda, la noche alcanzó su momento más especial cuando Juan Campos, entregó el Premio Leyenda al mítico colectivo Deejays Club, formado por Ángel Rivas, César del Río, Isaac Indart, José de Divina y el fallecido Miguel Ángel. El teatro entero se puso en pie para ovacionar a estos pioneros que desde 1994 han marcado el pulso electrónico de Mallorca.

La velada también recordó con cariño a quienes partieron en 2025, especialmente Rafalet y Cati Moreno, en un emotivo homenaje que demostró que esta escena es, ante todo, familia. Nuestro agradecimiento especial a Javier Fernández por compartir con nosotros estas imágenes que capturan la esencia de una noche tan especial.

Una mañana memorable

La Peña Taurina Oro y Plata vivió una mañana memorable en el Consell de Mallorca, donde pudo adentrarse en la historia y el arte que habitan este emblemático edificio. Una visita guiada les permitió recorrer sus salas adornadas con obras de reconocidos pintores mallorquines y un mobiliario exquisito que cuenta siglos de historia insular.

El momento más especial llegó en el singular salón de plenos, sobrio y elegante, donde el presidente del Consell, Llorenç Galmés, recibió personalmente al grupo. Con cercanía y generosidad, les mostró cada rincón de esta sala magistral, compartiendo anécdotas y detalles que convirtieron la visita en algo más que un simple recorrido turístico.

Allí, entre las paredes que han visto pasar tantas decisiones importantes para Mallorca, la familia de la Peña posó para la foto del recuerdo. La presidenta Soledad Hidalgo agradeció emocionada el recibimiento y el tiempo dedicado por el presidente Galmés a conocerles.

Noticias relacionadas

Una mañana donde la afición taurina se encontró con el patrimonio mallorquín, dejando huella en los corazones de todos los presentes. Un gesto que la Peña agradece de corazón, porque abrir las puertas de nuestra casa común es también abrir el corazón de Mallorca.