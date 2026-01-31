Todo lo que tienes que saber para la Festa de la Llum de este 2 de febrero en la Catedral de Mallorca

Este próximo lunes se celebra la festividad de la Candelaria, el 2 de febrero, y se producirá en la Catedral de Mallorca la Festa de la Llum.

¿Qué es la Festa de la Llum?

Se trata de un fenómeno lumínico que consiste en que el sol atraviesa el rosetón mayor del templo que preside el altar, proyectando sobre la pared interior de la fachada principal una explosión de color procedente de las 1.115 piezas de cristal que lo componen.

Con la denominación de la Festa de la Llum, la Catedral de Mallorca recupera una tradición cultural histórica de origen griego y romano, que fue cristianizada por el papa Gelasio en el año 496. El cristianismo, 40 días después de Navidad, celebra la fiesta de la Candelaria, la cual conmemora la presentación de Jesús en el templo de Jerusalén y la purificación de su madre, María. Este ritual, asociado a la cultura judía, se desarrollaba alrededor de la oferta y bendición de candelas de cera. La construcción histórica de la liturgia cristiana dedicada a la Candelaria ha identificado esta conmemoración como la Festa de la Llum.

Festa de la Llum: 1.600 personas llenan la Catedral de Mallorca para contemplar el Vuit de la Seu por la Candelera / Ana B. Muñoz

¿Cómo asistir?

La Catedral abrirá sus puertas a las 08:00 horas para las personas que quieran contemplar el fenómeno lumínico. Es importante ser puntual, ya que suelen asistir centenares de personas.

¿Cuándo empieza?

El fenómeno empieza a las 8:30 horas de la mañana aproximadamente. A las 9:30h tendrà lugar la misa con motivo de la presentación del Señor al templo.

Noticias relacionadas

Cuántas veces al año se produce

Este fenómeno lumínico en la Seu se produce dos veces al año en la mañana del 2 de febrero, por la Candelaria, y el 11 de noviembre, el día de Sant Martí.