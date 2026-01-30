Un 'influencer' viaja a Mallorca para ver por primera vez a una chica que conoció por Internet

Mallorca ha vuelto a colarse en el radar de los grandes creadores de contenido. Esta vez ha sido Diego FP, conocido por sus vídeos de aventuras, naturaleza y encuentros entre personas con ganas de explorar, quien ha visitado la isla y ha compartido una experiencia que no ha tardado en hacerse viral.

En uno de sus últimos vídeos, el creador explica que ha recorrido “literalmente toda España para conocer a una completa desconocida”, una joven mallorquina con la que llevaba años intentando coincidir. El encuentro se produce en la isla y, apenas treinta minutos después de conocerse, ambos se lanzan a una ruta exprés para llegar a tiempo a ver el atardecer desde uno de los miradores más bonitos de Mallorca.

Una cita improvisada con sabor a aventura

Mientras se cambia de ropa frente a la cámara, Diego FP pone en contexto a sus seguidores y relata la mezcla de nervios y emoción que supone quedar por primera vez con alguien con quien comparte el mismo espíritu aventurero. La protagonista es Jess, residente en Mallorca, con la que decide emprender una caminata contrarreloj para no perderse el ocaso.

La escena transcurre entre bromas, prisas y paisajes espectaculares. El objetivo: llegar a tiempo para ver el sol esconderse en el mar frente a sa Dragonera.

Durante la ruta, el creador menciona incluso el fenómeno del rayo verde, ese destello que a veces aparece justo cuando el sol se pone en el horizonte. Con el día “perfecto”, según comenta en el vídeo, ambos logran alcanzar el mirador mientras el cielo se tiñe de tonos anaranjados y rosados. “Treinta minutos que nos conocemos y estamos viendo esto”, dice entre risas, sorprendido por la intensidad del momento.

Comunidad, naturaleza y nuevas conexiones

Más allá de la anécdota, la visita de Diego FP a Mallorca refuerza el mensaje que define su contenido: salir, explorar y conocer gente con inquietudes similares. El creador es conocido por impulsar grupos locales de personas aventureras en distintas ciudades de España, con la idea de facilitar planes conjuntos y nuevas amistades.