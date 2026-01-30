Diez cafeterías de Mallorca están nominadas a las mejores de España: cuáles son y el mapa donde encontrarlas
The Best Coffee Shops Spain busca en su lista las mejores propuestas del páis
La plataforma The Best Coffee Shops Spain busca a la mejor cafetería del país. Entre todos los locales seleccionados para este galardón, diez establecimientos de Mallorca se han colado en esta lista que premia a "los mejores lugares para disfrutar de cafés de alta calidad", según explica la organización en su página web.
Los dies establecimientos de Mallorca que optan al The Best Coffee Shops
Bacan
Ubicada en el carrer Baró de Santa Maria del Sepulcre 12 de Palma, la cafetería Bacan mezcla cafés de especialidad con una amplia oferta gastronómica. El local, que abre todos los días de 8:30 a 14:30, ya estuvo seleccionado en la fase final del The Best Coffee Shops 2025.
Batx
La cafetería Batx cuenta con dos locales en Palma, uno en la calle Arxiduc Lluis Salvador 7 y otra en el carrer de Despuig 63. Además de su variada oferta de café y comida, cuenta con un espacio de 'coworking'.
HOTTO Coffee Lab
Esta cafetería inspirada en Tokio está ubicada en la Plaça de Raimundo Clar número 12 de Palma. Además de una gran variedad de cafés, cuenta con una oferta gastronómica sencilla pero original, añadiendo un toque japonés a sus productos.
Mama Carmen's
Con tres locales en Palma, uno en el carrer de Cervantes 21, otro más centrado en la panadería en el carrer de Rossiñol 3A y el último en Costa d'en Sintes 10, Mama Carmen's ofrece una amplia oferta de cafés, matcha y comida.
Mistral Coffee House
La cafetería Mistral Coffee House, ubicada en la plaça de Weyler A2, cuenta con una carta con diferentes cafés, de filtro y fríos, y una oferta de bocadillos, tostadas, 'bowls' y pastelería para comer en su local.
Nano Coffee Lab
Ubicado en el carrer Can Asprer 2, Nano Coffee Lab ofrece una gran variedad de café de calidad y variado, ofreciendo muchos matices y sabores dependiendo del tostador. En 2025 formó parte del listado The Best Coffee Shops.
Orígenes Café de Especialidad
Orígenes Café se encuentra en el carrer de Rossiñol 12 de Palma. Este "rinconcito esotérico" ofrece café de especialidad, pastelería y brunch todos los días de la semana.
OTRA cafetería de especialidad con Rollo
Ubicado en el Carrer de la Llotgeta 1, OTRA cafetería de especialidad con Rollo ofrece cafés, exposiciones fotográficas y talleres.
Rosevelvet Bakery
Este obrador ofrece además de cafés de especialidad pan de masa madre, bollería y tartas caseras. Ubicado en el carrer Can Maçanet 1, en Palma, Resevelvet Bakery ofrece un gran cantidad de productos.
Surry Hills
Surry Hills, ubicado en el carrer del Carme 12, en Palma, ofrece un novedoso brunch australiano. En 2025 fueron seleccionados en la lista de los 100 Mejores Cafés del Mundo 2025.
Dónde encontrar estas cafeterías
