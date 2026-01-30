Gastronomía
La comida japonesa es la preferida de Mallorca en la lista de The Fork
El Top 100 estatal de la plataforma de reservas tiene siete restaurantes isleños, de los que cuatro son establecimientos de cocina nipona
Cuatro de los siete restaurantes de Mallorca que han entrado en el nuevo listado de la plataforma gastronómica The Fork ofrecen comida japonesa. Los otros tres son de cocina mediterránea, pero solo uno con platos tradicionales mallorquines.
El ranking anual del Top 100 de España de la página de reservas líder en internet sitúa en el primer lugar de Balears y el 12 estatal el establecimiento Japo Santa Catalina, ubicado en la calle Sant Magí. Le siguen Harajuku, en la calle Joan Crespí, que alcanza la posición número 21 del listado; Daikiya, en General Riera, situado en el puesto 30; y Kaizen, en la 46 posición, en la calle Argenteria.
Respecto al resto de restaurantes mallorquines, también están en el Top 100 de The Fork el Hungry Gastro Food Bar, en la calle Enric Alzamora, con el puesto 41; por delante del restaurante Chicos del Mar, en Peguera (57 del ranking); y Es Pati de Montuïri, que se sitúa en la 68 posición a nivel estatal con su cocina típica mallorquina.
Balears es la cuarta comunidad autónoma con mayor representación en el listado, por lo que su gastronomía es muy valorada por los usuarios de la plataforma, en especial la japonesa.
Tradición y fusión
El primero de los cuatro seleccionados, Japo Santa Catalina, tiene «una amplia oferta culinaria, desde los platos clásicos de la cocina tradicional hasta los más vanguardistas», en los que destaca la fusión con una «cuidada elaboración», tal como describen en el restaurante.
Harajuku también ofrece «una fusión innovadora de sabores» que crean con «las técnicas japonesas más tradicionales para lograr así una nueva experiencia», mientras que Daikiya, en la misma línea, destaca su combinación de toques innovadores con la elaboración tradicional del país nipón, además de una forma única de hacer sushi, según resaltan.
Por su parte, desde el restaurante Kaizen especifican que su cocina japonesa de carácter contemporáneo tiene entre sus prioridades «la simplicidad como punto de partida», que se lleva a cabo con «propósito, respeto al producto, técnica y dedicación», enumeran.
En cuanto al resto de Balears, los usuarios de The Fork han escogido un restaurante de Menorca, el del agroturismo de Llucasaldent Gran, en Alaior.
