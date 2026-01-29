Sanidad
El Gobierno vasco detecta otras dos tipos de vacunas caducadas administradas a 78 personas
La Fiscalía Superior del País Vasco investiga la administración de dosis caducadas en Euskadi
EFE
El Departamento de Salud del Gobierno Vasco ha identificado otros dos tipos de vacunas caducadas, distintas a la detectada anteriormente que fue administrada a 253 personas, y que en estos nuevos casos habrían afectado a 78 potenciales pacientes, según ha informado este jueves el consejero Alberto Martínez.
Investigación de la Fiscalía
La Fiscalía Superior del País Vasco ha incoado diligencias de investigación sobre la administración de vacunas caducadas por parte del Servicio Vasco de Salud-Osakidetza.
Según han informado a EFE fuentes de la Fiscalía, la investigación pretende acreditar la existencia o no de un delito contra la salud pública, después de que Osakidetza haya reconocido que ha administrado 262 dosis de vacunas caducadas a 253 personas, la gran mayoría bebés.
Osakidetza volverá a vacunar a 103 personas afectadas, según anunció el Departamento de Salud.
El Consejo Asesor de Vacunas de Euskadi había recomendado inicialmente volver a vacunar al total de 253 personas afectadas, pero replanteó la situación después de que el Gobierno Vasco recibiera ayer un informe de la Agencia Española de Medicamentos y Productos Sanitarios (AEMPS) en el que se planteaba volver a inocular solo a los adultos.
El motivo es que buena parte de los bebés recibieron las dosis cuando aún no estaban caducadas y el resto cuando había pasado poco tiempo desde su caducidad, por lo que la inmunidad está garantizada.
Se trata de la vacuna hexavalente (difteria, tétanos, tosferina, poliomelitis, hepatitis B y Haemophilus influenzae tipo B), que se administra en dos dosis, una a bebés de dos a cuatro meses y otra de refuerzo a los once meses, y también a algún adulto con problemas inmunológicos.
- Multado con 200 euros por llevar la baliza v-16 pero no tener este otro elemento obligatorio en la guantera: la Guardia Civil vigila los coches mallorquines
- Martirio: 'Estamos demasiado callados con todo lo que nos están metiendo
- Tarjeta única de transporte en Mallorca: pasos para sacársela en la nueva sala de la estación intermodal de Palma
- Un hotel de lujo de Mallorca es propiedad de un banquero iraní acusado de financiar a la Guardia Revolucionaria Islámica
- La EMT de Palma implanta por primera vez el pago con tarjeta bancaria en los autobuses
- Alumnos del IES Joan Alcover a Vera: 'Queríamos comunicarte que haremos huelga el día 11 de febrero como protesta por el estado del instituto
- El emblemático hotel Palacio Avenidas de Palma afronta una reforma integral y la modernización de sus 69 habitaciones
- Habla el okupa del Secar de la Real: «Yo también estaría enfadado si okuparan mi casa»