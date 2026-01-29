ACTIVOS MALLORCA
Cap Vermell Group encara 2026 con la mirada en la tercera estrella Michelin y el 10º aniversario del resort
El Grupo ha estado presente en FITUR 2026 y tras su paso valoran la próxima temporada de turismo de lujo así como las acciones que se llevarán a cabo este año en el resort
La 46ª edición de FITUR ha llegado, este domingo, a su fin y Cap Vermell Group ha cerrado su participación con un balance muy positivo, reforzando su posición como referente del turismo de lujo en Baleares. Durante varias jornadas intensas de trabajo, que empezaron el pasado miércoles 21 de enero, el grupo ha presentado en la feria de turismo internacional, las iniciativas y actos que marcan la celebración del 10º aniversario de Cap Vermell Resort y ha compartido con partners, proveedores y clientes sus planes estratégicos de cara a la temporada 2026, con especial foco en gastronomía de alto nivel.
En este sentido, el CEO del grupo, Toni Mir, ha explicado que sin duda alguna “han sido jornadas intensas pero que me dejan una sensación clara de orgullo y mucha ilusión por lo que viene”. Como CEO de Cap Vermell Group, ha añadido Mir, “he tenido la oportunidad de compartir en una de las mayores ferias de turismo del mundo, las iniciativas y actos con los que celebraremos los 10 años de Cap Vermell Grand Hotel y Cap Vermell Country Club que se cumplen este 2026”. Será, ha concluido, “una temporada muy especial en la que estamos poniendo toda la energía en un objetivo sencillo de expresar pero muy difícil de cumplir que no es más que elevar aún más la experiencia y la satisfacción de quienes nos visitan”.
Junto al CEO viajó a Madrid el chef de VORO, Álvaro Salazar, que cabe recordar es el único restaurante con 2 estrellas Michelin de Baleares. Ambos han destacado que encaran este 2026 con el objetivo y la ambición de seguir creciendo para aspirar a la tercera estrella Michelin.
Perspectivas para la temporada 2026 en Baleares
Respecto a las previsiones de Toni Mir sobre del sector turístico balear en la próxima temporada “todo parece apuntar hacia un crecimiento sostenido en el segmento de lujo, con visitantes que priorizan experiencias exclusivas y personalizadas”. Del mismo modo, “se prevé una temporada muy intensa con un incremento esperado en el gasto medio por visitante, reflejo de la demanda de turismo de alto valor”.
La combinación de excelencia en gastronomía, alojamiento de alta gama y experiencias únicas sitúa a Cap Vermell Grou, explica Mir, “en una posición privilegiada para liderar esta tendencia”.
