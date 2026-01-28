"Suspendido el examen de mallorquín": influencers se sorprenden con el significado de estas palabras propias de la isla

Un vídeo publicado en redes sociales ha vuelto a poner el foco en las expresiones propias del mallorquín y en lo poco intuitivas que pueden resultar incluso para quienes dominan el castellano. Bajo el irónico título de “Suspendido el examen de mallorquín”, la grabación muestra a varios influencers tratando, sin demasiado éxito, de adivinar el significado de algunas palabras muy comunes en la isla.

La protagonista del vídeo es Abby, creadora de contenido mallorquina que ganó gran popularidad tras su participación en La Velada del Año, el evento de boxeo entre influencers que bate récords de audiencia cada edición. En su combate, Abby se impuso a Roro, consolidando su proyección mediática.

En esta ocasión, la influencer cambia el ring por el humor y se convierte en una especie de examinadora lingüística, preguntando a otros creadores de contenido, Raul Bonsi y By Martita, por el significado de distintas expresiones mallorquinas.

“Idò”, “ca” o “moix”: palabras sencillas… pero no tanto

Durante el vídeo, Abby va lanzando palabras que para cualquier mallorquín forman parte del día a día, pero que generan confusión entre sus compañeros. “Idò”, una de las expresiones más características del habla balear, es interpretada por los influencers primero como “he ido” o incluso como un verbo relacionado con “traer”, hasta que Abby aclara que se usa como “entonces” o “pues”.

“Ca” provoca aún más desconcierto. Entre risas, los creadores llegan a pensar que puede ser una letra, comida o incluso algo relacionado con ir al baño, antes de descubrir que significa perro. El momento más comentado llega con “moix”, que uno de ellos identifica directamente con Son Moix, el estadio del RCD Mallorca. Abby aclara que, más allá del nombre del estadio, “moix” significa gato en mallorquín.

El clip se ha compartido miles de veces y ha generado comentarios celebrando tanto el humor del formato como la singularidad del mallorquín. Para muchos usuarios, el vídeo demuestra que expresiones aparentemente simples pueden ser todo un reto para quienes no están familiarizados con la lengua y la cultura de Mallorca.