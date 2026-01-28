Un restaurante de Mallorca triunfa por su carta, pero sobre todo por la historia detrás de sus platos

El Bar-Restaurant Mater s’Àngel, situado en Inca, se ha convertido en uno de los locales más comentados en redes sociales en las últimas semanas. El motivo no es solo su propuesta gastronómica, sino también el propósito social que define el proyecto.

El restaurante ha ganado especial notoriedad por uno de sus platos estrella: langosta con huevos fritos y patatas, una combinación que se ofrece por 25 euros por persona. Eso sí, para probarla es necesario reservar con al menos 24 horas de antelación y hacerlo para un mínimo de dos personas, ya que se elabora bajo encargo.

Un plato viral que ha puesto el foco en Mater

Las imágenes de la langosta con huevos fritos y patatas han circulado con fuerza en redes sociales, despertando la curiosidad tanto de residentes como de visitantes. Muchos usuarios destacan la relación calidad-precio del plato y el carácter tradicional de la propuesta, que conecta con la cocina de siempre. Aunque este plato se ha convertido en el gran reclamo viral, la carta incluye otros best-sellers, como su tarta de queso.

El Bar-Restaurant Mater s’Àngel trabaja con producto local y de proximidad, una apuesta que forma parte de su identidad. Entre los proveedores destaca Ca’n Boqueta, en Inca, de donde proceden los huevos ecológicos que utilizan en su cocina.

Un restaurante con un fuerte compromiso social

Más allá de la cocina, lo que ha convertido a este restaurante en un fenómeno es su proyecto de inclusión social. El Bar-Restaurant Mater s’Àngel emplea a personas con diversidad funcional, ofreciéndoles un entorno laboral real en el que pueden formarse, ganar autonomía y desarrollar habilidades profesionales.

Los trabajadores realizan prácticas en el propio restaurante y, tras el proceso formativo, obtienen un certificado que les facilita el acceso al mercado laboral ordinario. El objetivo es que puedan construir su proyecto de vida con la mayor independencia posible.