Mallorca se apunta a la moda viral de los bigotes

El bigote vuelve a estar de moda. O, mejor dicho, nunca se fue del todo. Cambian las formas, las referencias y las generaciones, pero el “mostacho” sigue reivindicándose como símbolo estético, actitud y personalidad. A esta tendencia se ha sumado una cuenta de redes sociales mallorquina que está empezando a llamar la atención por su enfoque cercano y desenfadado: mostachos.club.

La idea es sencilla y efectiva. Sus creadores salen a la calle, muestran fotos de distintos jóvenes con bigote y preguntan a los mallorquines qué nota le ponen, qué opinión les merece y cómo podrían mejorar su estética. El resultado son vídeos breves, naturales y cargados de humor que ya acumulan numerosos comentarios y reacciones.

De Santa Catalina a Sant Antoni

Los responsables de mostachos.club han sido vistos grabando contenido en zonas como Santa Catalina, uno de los barrios más animados de Palma, así como durante celebraciones populares como Sant Antoni. Las valoraciones van desde análisis sorprendentemente técnicos hasta sentencias directas. En muchos casos, además de puntuar el bigote, los participantes aconsejan sobre el grosor, la forma o si debería ir acompañado, o no, de barba.

La propuesta ha sido bien recibida en redes sociales, donde los usuarios celebran tanto el contenido como el concepto. “Creo que acabo de encontrar mi nueva cuenta favorita”, escribe uno de los comentarios. Otros tiran de ironía y orgullo estético: “El bigote es noble, por eso son humildes” o “Qué ganas de dejarme mostacho”.

También hay quien aplaude el tono descriptivo y cercano de los vídeos: “Muy buena descripción del mostacho”, resume otro usuario.

El bigote como seña de identidad

Más allá de la broma, mostachos.club conecta con una tendencia más amplia que recupera elementos clásicos de la estética masculina y los reinterpreta desde un punto de vista actual, local y sin complejos. En este caso, con acento mallorquín y mucho sentido del humor.