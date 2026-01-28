Saltar al contenido principalSaltar al pie de página

La borrasca Kristin, en directo: última hora y noticias del temporal que pone en alerta a España

Todas las comunidades autónomas, salvo a Navarra, están en alerta por nieve, lluvia y viento

La borrasca Kristin ha impactado con fuerza en Extremadura.

Antonio Romero

Sarai Vázquez

La nueva borrasca, Kristin, mantiene en alerta por nieve, lluvia y viento a todas las comunidades autónomas, salvo a Navarra, mientras que Almería está en nivel rojo por riesgo extraordinario, por rachas de hasta 130 kilómetros por hora, según las previsiones para este miércoles de la Agencia Estatal de Meteorología (Aemet).

