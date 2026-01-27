Vivir con un cáncer de páncreas: "No nos sobra tiempo. Cada avance científico significa más días, más vida y más futuro"

La soprano Cristina Domínguez fue diagnosticada en 2015 de un cáncer de páncreas con metástasis en el hígado -18 lesiones- y en el pulmón. Se trataba de un adenocarcinoma de páncreas, muy extendido, una enfermedad de mal pronóstico a la que tan solo sobrevive un 5%. "Me siento una privilegiada, por eso estoy aquí, porque esto es muy importante", confiesa la soprano a EL PERIÓDICO.

Cristina ha querido este martes acompañar a la Fundación Cris Contra el Cáncer y al doctor Mariano Barbacid, director del Grupo de Oncología Experimental del Centro Nacional de Investigaciones Oncológicas (CNIO), en la presentación de los resultados de un estudio liderado por uno de los científicos más reconocidos del mundo en oncología molecular, que ha conseguido abrir "una puerta hasta ahora nunca abierta": una triple combinación terapéutica capaz de eliminar por completo los tumores de páncreas en ratones, sin efectos secundarios notables y con una durabilidad nunca observada hasta ahora.

"A los pacientes no nos sobra el tiempo. Cada avance científico significa más días, más vida y más futuro. Por eso invertir en investigación no es una opción, es una urgencia vital. El cáncer te hace entender que la investigación no es un lujo ni un discurso", ha subrayado Cristina.

Una década de tratamientos

La soprano ha explicado que lleva diez años conviviendo con la enfermedad. "Soy el primer eslabón de la cadena, del porqué esto tiene sentido", ha dicho tras pasar incontables tratamientos: "40 quimios, 20 radios, muy duro... He tenido la suerte de salir adelante porque esa medicación existía. Por eso es tan importante la visibilidad y tener acceso a un tratamiento, sin importar la situación económica. Es vital que alguien como Mariano Barbacid, investigue. Sin ellos, yo no estaría aquí. Hay muchas personas que no lo han conseguido. No seguiría cantando sino fuera por los avances que se han hecho", ha asegurado Cristina.

El adenocarcinoma ductal de páncreas (ADP) es uno de los tumores más agresivos y complicados de la medicina actual y representa la gran mayoría de tumores de páncreas. En España se diagnostican más de 10.300 nuevos casos cada año de cáncer de páncreas, una cifra que no ha dejado de aumentar en la última década. Además, presenta una elevada tasa de mortalidad: solo un 8-10% de los pacientes sobreviven cinco años tras el diagnóstico.

Incidencia al alza

La incidencia en España está al alza. La tasa anual ajustada por edad por cada 100.000 personas se ha incrementado tanto en hombres como en mujeres de 2004 a 2025. En concreto, ha pasado de 16,0 a 21,7 casos en hombres y de 10,8 a 16,4 en mujeres, lo que supone una subida anual del 1,5% y del 2,0% respectivamente, según refleja la infografía sobre 'Cáncer de páncreas en España' elaborada por la Red Española de Registros de Cáncer (Redecan) y la Sociedad Española de Oncología Médica (SEOM).

En 2025 se estima que se contabilizarán 10.338 casos nuevos, lo que supone una incidencia de 19 casos por cada 100.000 personas/año, indica SEOM. Así, se estima que 5.055 mujeres y 5.283 hombres serán diagnosticados de esta patología, lo que sitúa al cáncer de páncreas como el quinto más frecuente en el primer caso y el octavo, en el segundo. Por edades, se estima que el grupo con mayor incidencia es el de 50 a 69 años con un 37,7%, seguido del de 80 años o más con un 29,6%, casi empatado con el de 70 a 79 años con un 29,5%. Por último, se sitúa el de 0 a 49 años con un 3,2%.

En hombres y mujeres

Respecto a la mortalidad, el informe destaca que en 2022 se contabilizaron 7.973 defunciones (16 por cada 100.000 personas/año), 4.006 en hombres y 3.976 en mujeres. Estas cifras sitúan al cáncer de páncreas en el cuarto lugar como el cáncer más mortal tanto en hombres como en mujeres.

Además, se observa que, en los hombres, la tasa ha crecido un 0,7% de forma anual entre 2022 y 2024 mientras en las mujeres el crecimiento ha sido aún mayor, de un 1,5% anual. Por edades son los mayores de 80 años los que tienen la cifra más alta de defunciones, un 33,9%, frente al grupo de 50 a 69 años, con un 32,3%, el de 70 a 79 años, con un 30,6% y el de 0 a 49, con un 3,2%. Por último, se puede observar que la supervivencia a los cinco años del diagnóstico en este tipo de cáncer, según los últimos datos que se manejan (2013-2017), es mayor en las mujeres (12,1%) que en los hombres (10,3%).