Sorteos
Sorteo Euromillones del martes 27 de enero de 2026
Consulta la combinación ganadora y las estrellas del sorteo de hoy
Redacción
La combinación ganadora en el sorteo de Euromillones del martes 27 de enero de 2026 corresponde a la formada por los siguientes números: 47, 42, 23, 43 y 4 y las estrellas 9 y 3.
El código del Millón ha sido el XHX86869.
El sorteo de Euromillones se celebra todos los martes y viernes y en él pueden participan ciudadanos de Austria, Bélgica, España, Francia, Irlanda, Luxemburgo, Portugal, Reino Unido y Suiza. El primer sorteo se celebró en febrero de 2004 en París.
Cada apuesta tiene un precio de dos euros en la mayoría de los países y consiste en seleccionar 5 números entre el 1 y el 50 y dos estrellas, entre los números 1 y 11. Ganan el máximo premio los acertantes de todos los números, aunque también reciben premio aquellos que acierten cinco números y una o ninguna estrella, cuatro números y 2, 1 o ninguna estrella, tres números y 2,1 o 0 estrellas, dos números y 2, 1 o 0 estrellas; y un número y las dos estrellas.
- Multado con 200 euros por llevar la baliza v-16 pero no tener este otro elemento obligatorio en la guantera: la Guardia Civil vigila los coches mallorquines
- Abacus echa el cierre en Palma esta semana
- Educación suspende al director del Son Canals por posible falta muy grave
- Mallorca dice adiós a la borrasca Ingrid y da la bienvenida a Joseph, que llega con más viento, lluvias, tormentas y oleaje
- Condenado por obligar a trabajar todos los días a su cuidadora
- Martirio: 'Estamos demasiado callados con todo lo que nos están metiendo
- Un municipio de Mallorca, nominado por National Geographic como Mejor Destino de Playa de España en 2025
- Despiden a una empleada tras comunicar sus planes de boda