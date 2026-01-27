Las redes sociales estallan ante la avalancha de "ingenieros de bar" que dicen conocer la solución para evitar tragedias ferroviarias como la de Adamuz

Apenas una semana después del accidente ferroviario ocurrido en Adamuz, un vídeo publicado en TikTok ha desatado una intensa polémica al plantear una supuesta solución para evitar tragedias similares: construir muros entre las vías del tren, imitando las medianas de las carreteras de alta velocidad, con el objetivo de impedir que un vagón descarrilado invada la vía contraria.

El vídeo, que acumula millones de visualizaciones, ha generado un aluvión de reacciones: la mayoría de comentarios cuestionan duramente su viabilidad y el desconocimiento técnico que hay detrás de la propuesta, criticando la difusión de contenidos engañosos en contextos de crisis.

“Ingenieros del cubata” y críticas sin contemplaciones

En los comentarios, muchos usuarios no han tardado en cargar contra la idea, calificando a sus autores de “cuñados” o “ingenieros del cubata”, una expresión habitual para señalar soluciones simplistas a problemas complejos. “No sé qué muro vas a poner a un tren que pesa muchas toneladas y viaja a más de 200 km/h”, escribe uno de los comentarios más repetidos.

Otros usuarios insisten en que el planteamiento ignora por completo la física básica: “Pongas el muro que pongas lo va a tirar con lo que pesa y la velocidad que lleva”, apunta otro mensaje, mientras que un tercero ironiza: “Cuñados jugando a ingenieros…”.

El peso, la velocidad y el mantenimiento de las vías

Más allá del tono sarcástico, varios comentarios introducen argumentos técnicos. “Vamos a ver, ingeniero de bar, ¿quieres poner un muro capaz de soportar el impacto de un tren de alta velocidad a más de 250 km/h por toda la red viaria?”, se pregunta un usuario, que añade que “no es más lógico y económico tener las vías en perfecto estado de mantenimiento”.

Uno de los aspectos que más ha alimentado la polémica es que el vídeo ha sido generado con Inteligencia Artificial, sin la participación de ingenieros ni expertos en transporte ferroviario. Para muchos usuarios, este detalle ejemplifica cómo la IA puede dar apariencia de lógica a propuestas que no resisten un análisis real, especialmente en un contexto tan sensible como este.