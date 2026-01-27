Los séniors se sienten al menos cinco años más jóvenes, salen para conocer gente y dan importancia al sexo

El aumento de la esperanza de vida y la caída de la natalidad está propiciando una sociedad cada vez más longeva, con 16,7 millones de españoles que superan los 55 años (el 34% de la población). Se trata de un colectivo heterogéneo y, en términos generales, alejado del cliché de que la vejez provoca aislamiento, improductividad o dependencia. Es una de las principales conclusiones que trae consigo el VI Barómetro del Consumidor Senior, presentado este martes.

Elaborado por el Centro de Investigación Ageingnomics de la Fundación Mapfre -en colaboración con Google-, el sondeo, uno de los más completos sobre los gustos, aficiones y situación económica de la población silver, demuestra que, en términos generales, tienen una sólida posición económica que les permite disfrutar del ocio, los viajes, ahorrar y ayudar económicamente a sus familias. Pero, además, se están adaptando rápidamente a la digitalización, se cuidan y reclaman su derecho a disfrutar de la vida y del sexo, rompiendo los estereotipos.

La investigación revela, por ejemplo, que la población española va cumpliendo años cronológicos, pero la percepción es bien distinta, muchos se sienten entre 10 y cinco años más jóvenes. Así, la cohorte de entre 55 y 59 años percibe que tiene 49,3 años; el grupo de 60 a 64 años, 55,6, y así en todas las décadas hasta los mayores de 80 años, que perciben que tiene unos 75,3 años. Pero creen que la sociedad les envejece antes de tiempo. Así, ellos consideran que alguien es 'mayor' a partir de los 74 años, pero la sociedad pone esta etiqueta a partir de los 67 años.

Un 20% se ha sentido discriminado por su edad, sobre todo en el mercado laboral, en el acceso a servicios financieros y al realizar trámites con la administración

Y continúa el edadismo: un 20% se ha sentido discriminado por su edad, sobre todo en el mercado laboral (un 87% de los que tienen entre los 55 y 64 años y un 60% de media en todo el colectivo), en el acceso a servicios financieros (un 38% de media) y al realizar trámites con la administración pública (un 32%) y eso que cada vez están más digitalizados.

El 70% conduce y lo hace con frecuencia, el 72% va al cine, al teatro o hace actividades de ocio y ocho de cada diez planean realizar viajes a lo largo de 2026

No obstante, las posibles discriminaciones no les frenan: el 70% conduce y lo hace con frecuencia, el 72% va al cine, al teatro o hace actividades de ocio y ocho de cada diez planean realizar viajes a lo largo de 2026, uno de cada tres al extranjero. Además, aunque siete de cada diez tienen pareja, la mitad (el 53%) indica que realiza actividades o sale para conocer gente y el 31% al menos una vez al mes, con independencia de la edad. No obstante, el 80% de los que están solteros indican que su deseo no es encontrar una pareja sentimental, especialmente a partir de los 65 años, aunque son conscientes de que contarían con el apoyo de sus hijos si quisieran dar este paso.

El sexo

Pero eso no significa que no den importancia o no mantengan relaciones sexuales. Un contundente 67% indica que "el sexo es importante para tener una buena calidad de vida" y un porcentaje similar (el 61%) opina que los medios de comunicación y la publicidad debería mostrar que las personas, aunque tengan canas, tienen deseo sexual. Además, la mitad se muestra satisfecho con su vida íntima.

Al mismo tiempo, un 85% se declara enamorado de su pareja, sobre todo los hombres, que también dan más importancia al sexo como elemento clave en la vida. También le dan más importancia los séniors sin pareja estable pero que mantienen diversas relaciones sentimentales (un 2%).

Ocho de cada 10 sénior se declara bastante o muy feliz y el grado de felicidad es más elevado a partir de los 65 años

Por todo ello, ocho de cada 10 sénior se declara bastante o muy feliz y el grado de felicidad es más elevado a partir de los 65 años, así como entre quienes tienen pareja o un nivel mayor de renta. Además, en términos generales, comparten una visión optimista de su vida, dado que el 74% considera que su situación económica será igual o mejor a partir de ahora.

"Hay muchos mitos, falsedades y lugares comunes sobre los mayores que evitan conocer una realidad que es espléndida. La primera conclusión es que los mayores son felices y eso para un país tiene que ser un orgullo", ha indicado en la presentación del estudio Iñaki Ortega, doctor en economía, profesor y codirector del informe.

Envejecimiento saludable

En cualquier caso, para que el paso de los años no empeore su calidad de vida, tienen claro que el autocuidado y la prevención son claves de un envejecimiento saludable. Por ello, siete de cada diez cuida su alimentación, casi un 60% hace ejercicio físico, la mitad acude a chequeos preventivos, evita el consumo excesivo de alcohol y tabaco y respeta las horas de sueño, sobre todo según avanza la edad cronológica.

Y, en contra del estereotipo, acuden con baja frecuencia al médico. Ocho de cada diez va menos de una vez al mes, el 32% cada cuatro o seis meses y otro 21% cada dos o tres meses. "Pese al sesgo sobre la vejez de que son personas con salud frágil, que están solos y no se relacionan, el barómetro demuestra que son situaciones falsas. La mayoría sale para socializar, viaja y considera la parte efectiva y la sexualidad clave en su vida", ha interpretado Juan Fernández Palacios, director del Centro Ageingnomics.

Por otro lado, el informe analiza, por primera vez, la convivencia sénior con mascotas. En este sentido, señala que, aunque solo un 33% convive con algún animal de compañía, el 91% de ellos reconoce que les ayuda a sentirse acompañados y el 85% que les anima en momentos de tristeza o soledad.

Asimismo, el estudio indaga sobre la jubilación e indica que el 30% optaría por combinar el trabajo y la pensión. Asimismo, Andalucía, Catalunya y Valencia son las comunidades más deseadas para vivir tras el retiro, por su clima, entorno rural, tranquilidad y ritmo de vida.