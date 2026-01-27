Las cafeterías de especialidad de Mallorca temen morir de éxito

Las cafeterías que se hacen llamar de especialidad han surgido en Mallorca como champiñones y los expertos calculan que ya hay casi un centenar.

Sin embargo, «para poder llevar ese nombre, el café debe tener más de 85 puntos sobre 100 de los parámetros marcados por la Specialty Coffee Association y quienes lo elaboran tienen que estar formados como baristas con el fin de prepararlo correctamente porque puede que el café sea de gran calidad y el resultado, malo».

Lo explica Patrick Amengual, el impulsor de las charlas Yellow Talks, que este jueves se centrará en el auge de esta clase de negocios y su futuro ante tanto intruso, que les puede hacer morir de éxito.

«Con el turismo y la gentrificación, se han puesto de moda y muchos locales abren con ese gancho pero en realidad lo único que tienen es un interiorismo bonito, tostadas de aguacate y una cafetera espresso de la marca La Marzocco», según argumenta Amengual.

La barista de la cafetería La Molienda prepara un ‘espresso’ con la máquina La Marzocco / Guillem Bosch

Disfrutar del café

En la conversación, cuyo aforo se llenó en un día, participarán la pionera en la isla de las cafeterías de este tipo, La Molienda, abierta en 2013; las dos mallorquinas que están en el ranking de las mejores de España, Bacán y Nano; y «una muy interesante que se aleja del prototipo, Sa Caravana», señala.

«Son cuatro proyectos distintos para mostrar diferentes puntos de vista, aunque estos y otros tantos apuestan por la calidad en todo el proceso y dan prioridad a ofrecer una experiencia para disfrutar del café realmente, no para subirlo a las redes sociales», como destaca.

Su intención con las Yellow Talks es «reivindicar la creatividad y la autenticidad en un mercado muy saturado, ya que lo purista a veces acaba convirtiéndose en comercial y perjudica a los verdaderos».

El auge del café de especialidad «empezó por el interés de la gente en descubrir cosas nuevas cuando abrieron los primeros negocios».

La oferta se basa en la variedad Arábica frente a la Robusta, cuya selección y tratamiento tienen una calidad muy superior.

Aspectos clave

Amengual especifica que «hay que tener en cuenta cuatro aspectos clave: de dónde proviene, debido a que los de Centroamérica tienen perfiles más dulces que los de África, por ejemplo; el descascarillado, que puede ser por lavado (presión de agua) o al natural (secado al sol) y también cambia el sabor; el tueste, que ya se realiza en Europa, como por ejemplo las cafeterías isleñas La Molienda y Mistral; y el molido, fino o grueso, dependiendo de si será elaborado en una espresso, con filtrado o en una Moka».

Además, cada productor tiene unas notas de cata distintas, que es lo que singulariza el sabor, «como los tipos de uva en los vinos». En este caso, los frutos del café tienen nombres como Typica y Geisha, aunque los profanos aún no están acostumbrados a ellos.