Cafeterías de especialidad: El café de filtro y el ‘espresso’ son los tipos de preparación más populares

La barista de la cafetería La Molienda prepara un 'espresso' con la máquina La Marzocco

La barista de la cafetería La Molienda prepara un 'espresso' con la máquina La Marzocco / Guillem Bosch

Raquel Galán

Raquel Galán

Palma

Un café de especialidad se puede elaborar con la clásica cafetera italiana, la Moka, aunque los dos métodos más populares de preparación son el espresso y el café de filtro o filtrado, este último también llamado V60 o pourover (goteo manual).

La diferencia radica en la forma de extracción, ya que la máquina de espresso «funciona con un sistema en el que el agua sale a nueve bares de presión a una temperatura concreta y poniendo una cantidad exacta de café molido. El resultado es un café denso, concentrado y con crema», detalla Patrick Amengual, el organizador de la charla Yellow Talks sobre el café de especialidad.

Café 'espresso'

Café 'espresso' / Guillem Bosch

En cuanto al método natural, «introduces el café en un filtro de papel, echas agua con una jarra tipo tetera y la mueves haciendo un movimiento circular para que se vierta uniformemente. Aquí el café es menos denso, más limpio y te permite apreciar más los matices de sabor», como indica quien también recuerda que «para que el café salga perfecto, hay toda una ciencia que aprender».

Café filtrado

Café filtrado / Guillem Bosch

