Un fallo en un centro de control de Adif vuelve a alterar el servicio de Rodalies en Cataluña

El servicio de Rodalies y Media Distancia de Cataluña trabaja para retomar la normalidad después de una incidencia técnica en el centro de control centralizado de Adif en la estación de França de Barcelona, según ha informado el portavoz de Renfe, Antonio Carmona.

El percance había obligado a a suspender el servicio a primera hora de este lunes. Carmona indicó que técnicos de Adif estaban trabajando para resolver el problema, que no afectó a los trenes de alta velocidad.

El portavoz ha añadido que los trenes que habían salido a partir de las 6:00 de la mañana quedaron estacionados hasta que se pueda recuperar el servicio.

Continúan prestando servicio los medios de transporte alternativos al tren que se habían programado a partir de las 6:00 horas, mientras los viajeros afectados sin servicio de autocar deberán consultar las webs de Renfe.